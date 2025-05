I tifosi del Barcellona rimandano la festa: alcuni di loro erano già in piazza

A pochi istanti dal titolo, il gol vittoria nel recupero del Real Madrid posticipa di qualche ora la festa dei catalani.

Alessandro Savoldi 15 maggio - 11:58

Sul più bello, quando già i tifosi del Barcellona erano pronti a fare festa per la conquista della Liga, il Real Madrid ha trovato il gol del vantaggio contro il Maiorca. E i tanti sostenitori blaugrana già scesi in piazza non hanno potuto far altro che tornarsene a casa.

Il gol di Jacobo che rimanda tutto — La situazione prima della partita di ieri sera tra Real Madrid e Maiorca era la seguente: Barcellona 82, Real Madrid 75. Con tre partite da giocare e in virtù degli scontri diretti a favore, un passo falso dei Blancos avrebbe regalato il titolo ai rivali di sempre. C’è mancato poco. Il Real è andato in svantaggio dopo appena 11 minuti, prima di rimontare nel secondo tempo. Mbappè ha pareggiato al 68’, poi, nel momento meno atteso e con il giocatore meno atteso, il giovane difensore Jacobo Ramon, le Merengues hanno portato a casa i tre punti. Il difensore centrale classe 2005 ha trovato il gol vittoria al 95’, tenendo in vita la Liga.

👀 Así se ha vivido el gol de Jacobo en Canaletas #DirectoGolpic.twitter.com/tzgRtEZ4QF

— Directo Gol (@DirectoGol) May 14, 2025

I tifosi del Barcellona già in piazza — Una notizia che ha costretto a rincasare i tifosi del Barcellona, già scesi in piazza con bandiere e sciarpe, pronti a fare festa. Alla fontana di Canaletas, lo storico punto di ritrovo dei blaugrana per celebrare i titoli vinti, tanti di loro erano preparati a una notte di esultanza. Poi, appunto, il gol di Jacobo ha cancellato i loro piani. Prima la notizia, che interrompe il suono di alcuni clacson, infine la consapevolezza di una festa che è soltanto rimandata. Nel video che ritrae la scena si sente un tifoso urlare: “Torniamo domani, torniamo domani", cioè oggi, 15 maggio. Stasera il Barcellona giocherà infatti il derby contro l’Espanyol. In caso di vittoria i Culers saranno campioni di Spagna per la 28a volta.