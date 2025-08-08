I tifosi del Saint-Etienne scatenati: record di abbonamenti per la Ligue2

I verdi puntano alla promozione anche grazie a un fattore campo incandescente: i numeri della campagna abbonamenti sono molto positive e senza precedenti

Alessandro Savoldi 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 13:46)

Ancora una volta il pubblico del Saint-Etienne si conferma uno dei più caldi di Francia. La campagna abbonamenti del club verde ha fatto registrare numeri importanti, battendo i precedenti record raggiunti dalle società di seconda divisione.

I numeri dei tifosi del Saint-Etienne — Nonostante il Saint-Etienne non stia vivendo il miglior periodo della sua storia, il calore dei tifosi continua a farsi sentire. Dopo la retrocessione nella scorsa annata, il club ha fatto registrare il record di abbonamenti venduti nella storia della Ligue 2. Sebbene il club parteciperà alla seconda divisione nazionale, sono oltre 20.000 i tifosi che hanno deciso di abbonarsi per la stagione alle porte.

Si prospetta quindi uno stadio Geoffroy Guichard caldissimo per le partite interne dell’ASSE. Il record precedente in Ligue 2 spettava al Lens, con il club giallorosso che aveva raggiunto le 16.608 tessere vendute nella stagione 19/20. Una cifra polverizzata dai tifosi del Saint-Etienne, che hanno superato quota 20.000 e non paiono intenzionati a fermarsi. Nel mirino ci sono infatti i 20.313 abbonati dello scorso anno, primato di sempre per il club, con i tifosi che con ogni probabilità alzeranno ulteriormente l’asticella.

Sul campo le ambizioni del Saint-Etienne sono chiarissime. L’obiettivo è il ritorno immediato in Ligue 1. L’allenatore Eirik Horneland è stato confermato dopo aver diretto la squadra nel girone di ritorno dello scorso campionato. La concorrenza però non manca: lo Stade de Reims in particolare, ma anche il Montpellier, il Bastia e il Guingamp cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote dei verdi. Dal canto suo, l’ASSE potrà contare su un fattore campo senza pari. Non una novità, visto che spesso la squadra dell'Alvernia-Rodano-Alpi ha costruito le proprie fortune sulla spinta del pubblico di casa. Un pubblico che alle volte è caduto in eccessi evitabili, ma che quando si tratta di spingere i propri beniamini teme pochi paragoni.