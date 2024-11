Dopo la denuncia di violenza di genere da parte di Wanda Nara, non si è fatta attendere la replica dell'ex Mauro Icardi

Sergio Pace Redattore 15 novembre 2024 (modifica il 15 novembre 2024 | 13:11)

Non si è fatta attendere la replica di Mauro Icardi dopo la denuncia da parte dell'ex moglie, Wanda Nara, per una presunta violenza di genere. L'attaccante argentino in forza al Galatasaray ed ex Inter e Paris Saint-Germain (tra le altre), ha detto la sua su un caso che ha preso largamente piede nelle ultime ore.

Icardi, al programma "Socios delspect" ha chiarito la sua posizione e ha puntato il dito contro Wanda: "È tutta un'esagerazione di Wanda. Non ho usato alcun tipo di violenza. Quella è casa mia e ho i miei diritti. Lei riporta tutto ai media e distorce tutto a suo favore, per i suoi interessi personali. Mi ha smascherato davanti a tutti come un idiota quando ha mostrato il mio messaggio, anche questa è violenza psicologica".

L'ennesimo caso Wanda-Icardi — Facciamo un passo indietro. Icardi, dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio, ha fatto ritorno in Argentina per iniziare la prima fase della riabilitazione. L'attaccante del Galatasaray si è dunque trasferito in uno degli appartamenti di sua proprietà. Proprio presso una delle sua abitazioni si sarebbe consumato l'episodio incriminato.

Icardi avrebbe negato l'ingresso di Wanda Nara nel suo appartamento. La discussione tra i due si è via via accesa. Come riporta il programma LAM su America TV, la showgirl argentina ha dunque chiamato la polizia ed esporto denuncia contro l'ex marito. Wanda ha anche denunciato Icardi per il presunto furto di 70 mila dollari.

Appresa la notizia, il Galatasaray ha provveduto subito ad emanare un comunicato ufficiale con il quale prende le difese del proprio tesserato: "Le speculazioni sul nostro giocatore Mauro Icardi non rispecchiano la verità. Il giocatore sta recuperando dall'infortunio a casa sua in Argentina. Chiediamo che non venga prestata attenzione alle notizie che intendono destabilizzare i nostri atleti".