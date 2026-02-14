Mauro Icardi ha segnato un tripletta nel 5-1 rifilato all'Eyupspor. Così facendo, è diventato il miglior marcatore straniero nel Galatasaray

Francesco Lovino Redattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 13:32)

Mauro Icardi, ex conoscenza del calcio italiano, ha dimostrato una volta di più quanto vale. Classe 1993, nativo di Rosario, l'argentino è ancora un calciatore determinante, in grado di incidere ai massimi livelli.

Icardi, che numeri! — Un autentico show dell'ex Inter, in gol ai minuti numero 33, 48 e 70 della gara disputata contro l'Eyuspor, che ha lanciato un chiaro messaggio: Mauro Icardi c'è. La partita, coronata dalla rete di Akgun e dall'autogol Onguene, lo ha consacrato miglior cannoniere straniero della storia del club turco. Superato Gheorghe Hagi. Ora è settimo nella classifica golador di tutti i tempi.

Con questa tripletta, sono 5 i gol realizzati nelle ultime 4 partite che sono culminate con altrettanti successi del Galatasaray. 13 le reti complessivamente segnate nelle 21 gare con in Superlega turca.

Da quando milita per il Galatasaray, ha siglato 76 gol in 120 partite, con un bottino di 24 assist ai compagni. Tra questi, senza dubbio spicca Victor Osimhen, che proprio ieri ha servito la palla decisiva per il 3-0 momentaneo all'argentino.

Juventus, Icardi è un rimpianto? — Come noto, la Juventus a gennaio cercava disperatamente un attaccante. Da Chiesa a En-Nesyri, passando per Mateta e Kolo-Muani fino allo stesso Mauro Icardi. Alla fine non è arrivato nessuno di questi. Vedendo però come Icardi stia rendendo al Galatasaray, una domanda sulla sua utilità negli schemi bianconeri sorge spontanea. Intanto lui continua a segnare e, ironia della sorte, tra pochissimi giorni incontrerà in Champions League proprio la Juve a cui ha già segnato 14 gol. Rivedrà anche Luciano Spalletti, suo mentore ai tempi dell'Inter, prima che il rapporto tra i due si deteriorasse irrimediabilmente.