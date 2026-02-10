Non le aveva mandate esattamente a dire, Luciano Spalletti. Forte il disappunto espresso, anche senza aver alzato la voce, tanto da cercare un contatto fisico con vero e proprio bacio a una giornalista. È certo che durante Juventus-Lazio, il contatto tra Gila e Cabal in area di rigore abbia irritato tanto l'allenatore, quanto i tifosi. Il VAR non interviene, indeciso tra "negligenza" e "imprudenza", lasciando però apertissimi dubbi sulla decisione finale.