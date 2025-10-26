Il Barcellona di Flick: la bestia nera del Real Madrid, pronto per nuovi record

Non solo le gerarchie ma anche il prestigio, con il tecnico di casa che è tra le bestie nere del Real mettendo il vicinissimo record detenuto da Guardiola già nel mirino.

Alessia Bartiromo 26 ottobre - 09:48

Questo pomeriggio alle 16:15 gli occhi dell'intera Europa saranno sul Clàsico spagnolo, che metterà di fronte il il Real Madrid e il Barcellona di Flick. Una sfida da sempre affascinante e ricca di storia, che mette in palio tre punti pesantissimi per la classifica, con i blaugrana al secondo posto con 22 punti e i blancos in testa solitaria a 24 punti. Non solo le gerarchie ma anche il prestigio, con il tecnico di casa che è tra le bestie nere del Real.

Hansi Flick e il record per il miglior Barcellona della storia — Il Clàsico non è solo l'eterno big match de LaLiga ma è anche una sfida che mette sempre in palio qualcosa di importante, ridefinendo le gerarchie. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il Barcellona di Hansi Flick è molto vicino a eguagliare il record dei migliori risultati ottenuti nelle sua storia, soprattutto nell'attesissima sfida. Quattro vittorie, zero sconfitte, 16 gol segnati e solo 7 subiti contro l'eterno rivale per un totale dominio del tecnico dal suo arrivo al club, con un obiettivo ben preciso nel mirino: il quinto successo consecutivo contro i blancos. Raggiungerebbe così il record detenuto solo dalla squadra di Pep Guardiola tra il 2008 e il 2010, considerato proprio per questa ragione il miglior Barça della storia.

Flick bestia nera del Real a caccia di Guardiola — Negli anni infatti, Hansi Flick si è confermato una vera e propria bestia nera per il Real Madrid, proprio come fu Guardiola con il suo ciclo di allenatore. Le vittorie dell'attuale allenatore del Manchester City nel Clàsico sono iniziate nel dicembre 2008 con lo storico successo per 5-0 del 29 novembre 2010 contro il Madrid di José Mourinho, interrotto poi nella primavera del 2011 con un pareggio per 1-1 al Bernabeu, con due rigori di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Questo pomeriggio Flick non potrà essere in panchina a causa della squalifica ma cercherà sicuramente di trasferire ai suoi giocatori l'importanza della partita oltre ogni tradizione ma anche per entrare sempre più nella storia e, al contempo, invertire le gerarchie in classifica.