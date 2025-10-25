Real Madrid-Barcellona, il palmarès delle due protagoniste del Clásico

Blancos e Blaugrana sono le due squadre più titolate della Spagna e le loro bacheche sono la testimonianza dell'importanza che le due squadre hanno avuto nel calcio

Jacopo del Monaco 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 18:32)

Sia il Real Madrid che il Barcellona possono vantare un palmarès ricco di trofei nazionali ed internazionali. Ogni titolo vinto dalle protagoniste del Clásico, che inizierà alle ore 16:15 di domani pomeriggio, racconta un pezzo di storia del calcio. In attesa del calcio d'inizio, vediamo insieme il numero di trofei che Blancos e Blaugrana hanno vinto in tutti questi anni.

Real Madrid-Barcellona: il palmarès dei Blancos — Il Real Madrid, attualmente allenato da Xabi Alonso, può vantare di un'incredibile bacheca che conta ben 106 titoli che lo rendono uno dei club più titolati al mondo. A livello nazionale, la squadra della capitale spagnola ha conquistato 71 titoli e detiene il record di più Liga vinte, ben 36 di cui l'ultima nella stagione 2023/2024 con Carlo Ancelotti in panchina. Restando in Spagna, i Blancos hanno vinto 20 volte la Copa del Rey e 13 Supercoppe nazionali. In bacheca ci sono anche due trofei che oggi non esistono più: la Coppa Eva Duarte, predecessore della supercoppa, nel 1947; la Coppa della Liga quarant'anni fa.

Considerando i titoli conquistati a livello europeo e mondiale, il Real ne ha vinti 35 che lo rendono il club con più successi internazionali al mondo. Tra i suoi trofei, esposti in maniera impeccabile presso il museo presente all'interno del Santiago Bernabéu, ci sono le 15 Champions League vinte dai Blancos in tutta la loro storia. La straordinaria bacheca internazionale si completa con: 6 Supercoppe UEFA; 5 Mondiali per Club; 3 Coppe Intercontinentali; 2 Coppe UEFA, oggi Europa League; la Coppa Intercontinentale FIFA vinta lo scorso anno. Infine, sono presenti anche due trofei che non esistono più: la Coppa Latina, vinta nel '55 e nel '57, e la Coppa Iberoamericana del '94.

La bacheca dei Blaugrana — La scorsa stagione, il Barcellona di Hans Flick ha vinto il campionato spagnolo per la 28ª volta nella sua storia. Grazie a questo titolo, il club catalano ha toccato quota 80 successi a livello nazionale che la rendono la squadra più titolata della Spagna. Il Barça, tra l'altro, detiene anche i record di vittorie in diverse competizione: 32 volte la Copa del Rey e 15 Supercoppa nazionale, ai quali si aggiungono anche le tre Coppe Eva Duarte e le due Coppe della Liga, ovvero le competizioni già citate nel paragrafo precedente che non esistono più.

Anche a livello internazionale, il Barcellona può vantare di una buonissima bacheca. Tra i successi al di fuori del territorio spagnolo, spiccano le 5 Champions e le altrettante Supercoppe europee insieme ai 3 Mondiali per Club. La squadra della Catalogna, nel corso della sua grande storia, ha anche vinto delle competizioni che oggi non ci sono più: la Coppa delle Coppe, vinta 4 volte di cui l'ultima nel 1997 contro il Psg decisa dal rigore di Ronaldo il Fenomeno; 3 edizioni della Coppa delle Fiere, considerata antenata dell'Europa League; due Coppe Latine, competizione già citata in precedenza.