Real Madrid-Barcellona, i grandi capitani delle due potenze spagnole

Tra lo scorso secolo e quello attuale, ecco alcuni nomi di calciatori che hanno indossato la fascia da capitano

Jacopo del Monaco 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 13:16)

Sia il Real Madrid che il Barcellona vantano una lista di capitani dai nomi molto importanti. Tra chi ha avuto più impatto e chi meno, questi giocatori hanno scritto la storia dei rispettivi club. Le due compagini, che domenica 26 ottobre si affronteranno nel Clásico, sono rispettivamente prima e seconda nell'attuale edizione della Liga. In attesa del big match, ecco a voi alcuni dei grandi capitani dei Blancos e dei Blaugrana.

Real Madrid-Barcellona: i grandi capitani dei Blancos — Nel corso della sua straordinaria storia, tanti grandi giocatori hanno indossato la fascia del Real Madrid. Tra questi, uno dei più importanti è stato il difensore centrale Manolo Sanchís, che nel corso della sua carriera ha indossato solo ed esclusivamente la camiseta blanca. Nato nel 1965, ha fatto il suo esordio col Real nel 1983 e faceva parte della famosissima Quinta del Buitre. Ancora oggi, l'ex calciatore è sul podio dei calciatori con più presenze nella storia dei Blancos con 710 match disputati. Sanchís ha ricoperto il ruolo di capitano dal 1993 al 2001, periodo in cui ha vinto due Champions League contro Juventus e Valencia.

Altro grande calciatore che ha indossato la fascia da capitano del Real è stato Raúl, che l'ha ereditata da Hierro nel 2003. Primatista di presenze (741) coi Blancos, l'attaccante ha giocato nella capitale spagnola fino al 2010, anno cui è passato ai tedeschi dello Schalke 04. Nel 2015, visto l'addio di Iker Casillas, il Real Madrid decide di assegnare la fascia a Sergio Ramos, uno dei più grandi difensori centrali nella storia del calcio e quarto per presenze (671) con la maglia delle Merengues. Nel corso del suo mandato da capitano, terminato con l'addio nel 2021, ha alzato al cielo tre Champions consecutive dal 2016 al 2018 contro Atlético Madrid, Juve e Liverpool.

Tre grandi capitani del Barça — Così come i loro grandi rivali, anche tra le fila del Barcellona ci sono stati grandissimi giocatori che hanno indossato la fascia da capitano. Tra questi, possiamo ricordare Pep Guardiola, prodotto della cantera che ha giocato per 11 anni con la Prima Squadra. Attuale allenatore del Manchester City, ha ricoperto il ruolo di capitano dal 1997 al 2001, periodo in cui il club catalano ha vinto due campionati spagnoli di fila.

Un grandissimo capitano del Barça è stato Carles Puyol, il quale ha indossato soltanto la maglia del club catalano in tutta la sua carriera agonistica. Il classe 1978 ha ottenuto la fascia nel 2002 e l'ha indossata per ben 12 anni, durante i quali ha vinto un buon numero di trofei tra cui spiccano le 6 Liga e tre Champions. Per concludere, non si può non citare Lionel Messi, semplicemente uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. L'attuale attaccante dell'Inter Miami detiene il record di presenze (778) e reti (672) con la maglia Blaugrana, ha indossato la fascia da capitano dal 2018 al 2021, periodo in cui ha vinto soltanto tre titoli a livello nazionale.