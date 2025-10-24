Barcellona, niente da fare per Raphinha: nuovo stop, salterà il Clásico

L'attaccante brasiliano era tornato ieri ad allenarsi con il resto della squadra, accendendo le speranze di vederlo contro il Real Madrid. In realtà, però, le sensazioni negative hanno portato a una maggior cautela

Luca Paesano Redattore 24 ottobre - 16:40

Brutte notizie per il Barcellona a poche ore dal big match di questa domenica contro il Real Madrid: Raphinha non si è allenato questa mattina alla Ciutat Esportiva, dopo aver accusato delle "brutte sensazioni" durante la seduta di giovedì. Stando a quanto riportato dal giornalista spagnolo Gerard Romero, molto vicino alle vicende blaugrana, l'attaccante brasiliano non sarà a disposizione per il Clásico.

Barcellona, Raphinha non si allena: niente Clásico per il brasiliano Salvo sorprese delle ultime ore, Flick dovrà fare a meno di Raphinha per il big match di domenica contro il Real Madrid. Attorno all'attaccante brasiliano si era creato un discreto ottimismo dopo il rientro in gruppo nella giornata di ieri. Tuttavia, come riportato dai media spagnoli, le sensazioni al termine della seduta non sono state positive e hanno consigliato maggior cautela.

La speranza del Barcellona in questo momento è che il brasiliano non sia stato vittima di una ricaduta, che prolungherebbe in maniera importante il suo rientro in squadra. Raphinha, infatti, ha già saltato 5 partite per una lesione muscolare al bicipite femorale e, se dovesse essere confermata la sua assenza nel Clásico, diventeranno 6 con il match di domenica. Piccolo allarme inoltre anche per le condizioni di Jules Koundé, che tuttavia ha subito soltanto un colpo nel corso dell'ultima seduta e dovrebbe essere regolarmente a disposizione per domenica.