Tensione e violenza prima di Lille-PAOK: scontri tra tifosi fuori dallo stadio

Lille PAOK
I violenti scontri tra i tifosi francesi e quelli greci hanno costretto la polizia a intervenire con gas lacrimogeni
Danilo Loda
La partita di Europa League tra Lille e PAOK Salonicco si è trasformata in un teatro di violenza. Giovedì sera, poco prima del calcio d’inizio allo stadio Pierre-Mauroy, si sono verificati gravi scontri tra gruppi di tifosi delle due squadre. La violenza di tali tafferugli ha costretto le forze dell’ordine a intervenire in maniera decisa per ristabilire l’ordine pubblico.

Le prime tensioni sono avvenute nelle aree limitrofe all’impianto sportivo. Gruppi di ultras — molti dei quali con il volto coperto e senza simboli che li potessero indentificare — hanno iniziato a confrontarsi violentemente. I video diffusi sui social mostrano scene drammatiche: uomini vestiti di nero che colpiscono altri tifosi a terra, anche con calci alla testa.

Spiega Rmc Sport che secondo le testimonianze raccolte da altri media francesi, la polizia in tenuta antisommossa (CRS) è intervenuta rapidamente utilizzando gas lacrimogeni per disperdere i gruppi coinvolti e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo il caos, gli agenti hanno scortato i tifosi del PAOK verso il loro settore all’interno dello stadio. In questo modo, è stato possibile dare inizio alla partita che poi si è disputata regolarmente.

Lille PAOK: la polizia a caccia dei violenti

La tensione, però, non si è dissolta nemmeno durante la partita, che si è conclusa con un pirotecnico 4-3 a favore dei greci, lasciando il Lille a mani vuote dopo una serata da dimenticare.

Le autorità francesi hanno annunciato che verranno analizzate le immagini di videosorveglianza per identificare i responsabili degli scontri. Al tempo stesso l'UEFA potrebbe aprire un’inchiesta disciplinare per valutare eventuali sanzioni ai club coinvolti.

Tensione e violenza prima di Lille-PAOK: scontri tra tifosi fuori dallo stadio- immagine 2
I tifosi del PAOK durante la partita di andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Udinese e PAOK giocata allo stadio Friuli il 16 febbraio 2012. (Foto di Dino Panato/Getty Images)

Un episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli stadi europei. Questo soprattutto in occasione di incontri ad alto rischio come quello tra Lille e PAOK, dove la passione per il calcio è purtroppo degenerata in violenza.

