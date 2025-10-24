Tensione e violenza prima di Lille-PAOK: scontri tra tifosi fuori dallo stadio

I violenti scontri tra i tifosi francesi e quelli greci hanno costretto la polizia a intervenire con gas lacrimogeni

Danilo Loda 24 ottobre - 14:30

La partita di Europa League tra Lille e PAOK Salonicco si è trasformata in un teatro di violenza. Giovedì sera, poco prima del calcio d’inizio allo stadio Pierre-Mauroy, si sono verificati gravi scontri tra gruppi di tifosi delle due squadre. La violenza di tali tafferugli ha costretto le forze dell’ordine a intervenire in maniera decisa per ristabilire l’ordine pubblico.

Le prime tensioni sono avvenute nelle aree limitrofe all’impianto sportivo. Gruppi di ultras — molti dei quali con il volto coperto e senza simboli che li potessero indentificare — hanno iniziato a confrontarsi violentemente. I video diffusi sui social mostrano scene drammatiche: uomini vestiti di nero che colpiscono altri tifosi a terra, anche con calci alla testa.

Spiega Rmc Sport che secondo le testimonianze raccolte da altri media francesi, la polizia in tenuta antisommossa (CRS) è intervenuta rapidamente utilizzando gas lacrimogeni per disperdere i gruppi coinvolti e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo il caos, gli agenti hanno scortato i tifosi del PAOK verso il loro settore all’interno dello stadio. In questo modo, è stato possibile dare inizio alla partita che poi si è disputata regolarmente.

Lille PAOK: la polizia a caccia dei violenti — La tensione, però, non si è dissolta nemmeno durante la partita, che si è conclusa con un pirotecnico 4-3 a favore dei greci, lasciando il Lille a mani vuote dopo una serata da dimenticare.

Le autorità francesi hanno annunciato che verranno analizzate le immagini di videosorveglianza per identificare i responsabili degli scontri. Al tempo stesso l'UEFA potrebbe aprire un’inchiesta disciplinare per valutare eventuali sanzioni ai club coinvolti.

Un episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli stadi europei. Questo soprattutto in occasione di incontri ad alto rischio come quello tra Lille e PAOK, dove la passione per il calcio è purtroppo degenerata in violenza.