Scott Carson si ritira: ha vinto (quasi) tutto giocando solo quattro partite

Quattro partite e quattordici titoli: la particolare carriera di Scott Carson

Luca Gilardi 24 ottobre - 13:23

Scott Carson si ritira dal calcio giocato a 40 anni. La notizia, di per sé ordinaria nel panorama di un ruolo che spesso prolunga le carriere, diventa straordinaria se si legge la lista dei trofei che il portiere inglese può vantare nel proprio palmares: 14 titoli complessivi. Il dato ancor più clamoroso, però, è un altro: Carson ha sollevato queste coppe giocando appena quattro partite tra Liverpool e Manchester City, i due club con cui ha costruito una delle carriere più singolari della storia recente.

La carriera di Carson — La parabola di Carson non è quella del semplice comprimario, arrivato quasi per caso a riempire l'ultimo posto in una squadra blasonata. Prima del ruolo da "terzo fidato" al Manchester City, l'estremo difensore è stato titolare per quattordici anni tra Premier League, Championship e campionato turco.

Nel 2006, quando era il titolare dell'Aston Villa, veniva indicato come il futuro della Nazionale inglese. Poi, un errore pesantissimo, passato alla storia per essere costato la qualificazione a Euro 2008 ai Tre Leoni, ne ha rovinato l'ascesa a livello internazionale. Da quel momento, una carriera solida e di buon livello, ma senza riuscire a tornare nuovamente a difendere i pali della propria selezione.

Il passaggio al Manchester City — Nell'estate del 2019 Pep Guardiola lo porta al Manchester City affidandogli il ruolo di terzo portiere. Una posizione che richiede esperienza, affidabilità, discrezione e, soprattutto, capacità di fare gruppo senza creare frizioni. Carson interpreta quel compito alla perfezione. In sei anni con i citizens gioca solo due partite: una in Premier, nel rocambolesco 4-3 al Newcastle nel 2021 in cui para anche un rigore, e una in Champions League nel 2022.

Nel frattempo, posa accanto a undici trofei, tra cui la prestigiosa Champions del 2023, conquistata ai danni dell'Inter. Prima ancora, tra il 2004 e il 2006, aveva vinto altri tre titoli con il Liverpool, inclusa la Champions del 2005, disputando appena due gare.

Amatissimo nello spogliatoio (Haaland e molti ex compagni lo hanno celebrato pubblicamente), Carson ha usato parole di riconoscenza nel momento del suo addio: "Il calcio mi ha dato tutto... è stato un onore".