Le parole di Roy Keane, ex capitano del Manchester United, sulla gestione dei calciatori dei diversi esoneri in casa Nottingham Forest da parte di Marinakis

Giorgio Trobbiani 24 ottobre - 13:01

Durante il suo consueto appuntamento di talk calcistico 'The Overlap' con Gary Neville e gli altri talent, Roy Keane, ex capitano del Manchester United, ha commentato l'esonero di Ange Postecoglou, tecnico australiano sollevato dall'incarico al Nottingham Forest dopo poco più di un mese, e commentato il comportamento dei calciatori della squadra. Ecco le sue parole.

Nottingham Forest, Roy Keane se la prende con i giocatori — Roy Keane, noto per non essere propriamente un personaggio diplomatico, ha parlato così di quello che è avvenuto al Nottingham Forest, con l'addio di Postecoglou e l'arrivo dell'esperto Sean Dyche: "Volevano davvero segnare? Volevano davvero che il loro allenatore tenesse il lavoro nell'ultima partita? Poi l'allenatore perde il lavoro e vedi i giocatori che: "Ah, il nostro tecnico è stato esonerato, ora ne arriverà un altro". Onestamente, sono degli idioti".

Il pensiero, duro, di Roy Keane è stato poi seguito dalla risposta del suo ex compagno di squadra ai tempi proprio del Manchester United, Gary Neville che ha confermato le impressione dell'irlandese. Ieri sera il Nottingham Forest, passato dunque nelle mani di Sean Dyche, ha battuto il Porto di Francesco Farioli con un 2-0 pesante soprattutto visto lo stato di forma del club portoghese, al primo posto nel campionato lusitano.

Un buon punto di partenza dunque per Dyche, navigatissimo tecnico del calcio inglese, che ora dovrà cercare di rimettere in carreggiata, anche in Premier League, il suo Forest che ha già perso moltissimi punti dalle dirette competitor per un posto in Europa.