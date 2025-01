Salonicco divisa in due: il derby fra Aris e Paok

Il Derby di Salonicco si svolgerà domenica pomeriggio alle 18, per la 19 giornata del campionato di massima serie: fra Aris e Paok sarà scontro diretto per piazzamento Uefa visto che sono ad una posizione di distanza con una differenza di sei...

La rivalità tra queste due squadre affonda le sue radici nel periodo tra le due guerre mondiali, quando la classe borghese di Salonicco sosteneva l' Aris , mentre i rifugiati greci, provenienti principalmente dalla vecchia Costantinopoli e dall' Asia Minore , tifavano per il Paok . Questi rifugiati erano principalmente di classe lavoratrice e si stabilirono nella regione della Macedonia a seguito delle migrazioni fra Grecia e Turchia .

L' Aris fu fondato nel 1914 , mentre il Paok nacque nel 1926 grazie all'iniziativa di alcuni rifugiati provenienti da Istanbul , che portarono con sé un passato calcistico legato alla città ottomana. Il Paok pertanto, divenne un simbolo per la classe popolare della città di Salonicco . Questa apertura sociale fece nascere una forte rivalità con l' Aris , che rappresentava una parte della città più tradizionale e conservatrice.

La nascita della rivalità calcistica

Il primo derby tra Aris e Paok si disputò nel 1927 e vide la sorprendente vittoria del Paok per 2-1, un risultato che segnò l'inizio di una lunga e intensa rivalità. In quell'anno, fu anche organizzato il primo tentativo di campionato nazionale greco, con il campionato che si svolse in una breve fase finale a quattro squadre, dove il titolo fu vinto dall'Aris. Nel corso degli anni, la rivalità tra le due squadre crebbe, con l'Aris che dominò nei primi decenni, vincendo titoli nazionali negli anni '30 e '40.