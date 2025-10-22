L'attaccante del Barca ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, ma non è certo sarà pronto per la partita contro i Blancos di questo fine settimana

Federico Iezzi Collaboratore 22 ottobre - 15:43

Ci sono buone notizie nell'infermeria di casa Barcellona: Raphinhaè in fase di recupero e Ferran Torres è in grado di giocare. Tutti e due sono reduci da degli infortuni. Il tecnico Flick incrocia quindi le dita e, in previsione del Clasicocontro il Real-Madrid, spera di poter schierare due pedine che potrebbero essere decisive.

L'infortunio di Raphinha e il possibile recupero — Il brasiliano, dopo quasi un mese di stop, ha ripreso gli allenamenti con la squadra. L'attaccante si era fermato a fine mese scorso, durante la partita di Liga contro l'Oviedo. Nel secondo tempo l'attaccante blaugrana è dovuto uscire a causa di un problema muscolare. Nel post partita il club aveva comunicato: «Raphinha ha riportato una lesione al terzo medio del bicipite femorale della coscia destra. Il tempo di recupero stimato è di circa 3 settimane». E il momento del recupero pare essere arrivato.

In tempo per il Clasico? — Il brasiliano del Barca potrebbe giocare la fondamentale partita contro il Real Madrid? Non è certo, ma l'allenatore della squadra e i suoi tifosi ci sperano. Del resto, Flick non ha mai nascosto che la perdita di questo giocatore pesava e tanto: vuoi per il suo impegno in campo, vuoi per la sua leadership nello spogliatoio. Bisognerà vedere come andranno gli allenamenti di giovedi. Più probabile che ci sarà in panchina. Flick, del resto, non vorrà rischiarlo: Raphinha è un calciatore molto importante per la rosa e si sta riprendendo da uno stop complicato e durato un mese.

E Ferran Torres? — Sembra invece più probabile la presenza in campo di Ferran Torres. Lo spagnolo, reduce da uno stiramento muscolare, era pronto per giocare anche ieri contro l'Olympiacos in Champions League ma non è sceso in campo nemmeno un minuto. Ma è sicuramente in grado di esserci e potrebbe andare a completare il tridente d'attacco dei blaugrana con Rashford e Yamal.