Il norvegese ha trovato la via della rete per la dodicesima partita consecutiva, proprio come CR7. Numeri mostruosi di un giocatore che a soli 25 anni sta scrivendo pagine di storia.

Ancora una vola Erling Haaland . E ancora. E ancora. Ogni volta che gioca il Manchester City nel tabellino dei marcatori compare sempre il norvegese. Con la rete realizzata ieri contro il Villarreal , l'ex Borussia Dortmund non solo ha già toccato quota 15 reti stagionali...in 11 presenze, ma ha anche eguagliato uno storico record appartenente a Cristiano Ronaldo : un gol in 12 partite di fila.

15 reti stagionali in sole 11 partite, 139 in 157 gettoni con il Manchester City . Numeri mostruosi di un mostro come Erling Haaland . Nel 2-0 di ieri contro il Villarreal , al classe 2000 sono bastati meno di 20 minuti per trovare la via della rete, la sua 53^ nella Champions League . Un altro tassello che va ad aggiungersi ai numeri di una carriera sempre ai grandi livelli e ancora tutta da scrivere.

Inoltre, con la rete di ieri sera, il numero 9 dei Citizens è andato a segno per la 12 partita di fila, un nuovo record che ora condivide insieme a Cristiano Ronaldo . Andando ad aggiungere le reti anche con la sua Norvegia , dopo soli due mesi dall'inizio della stagione, il 25 enne ha già realizzato ben 27 reti . Semplicemente un alieno. Tuttavia, Haaland potrebbe trovarsi ancora più in compagnia.

Questa sera anche Mbappé potrebbe arrivare a tale traguardo con una rete contro la Juventus. Con il gol decisivo contro il Getafe, il francese è salito infatti a quota 11 partite consecutive con almeno una rete. Anche il classe ’98 ha trovato almeno una rete in tutte i match giocati in questa stagione tranne uno, quello contro il Mallorca di fine agosto. Guarda caso, l'attaccante dei blancos ha gli stessi numeri del norvegese, in termini di club, perché anche l'ex PSG ha realizzato 15 reti in sole 11 partite.