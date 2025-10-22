Kompany rinnova con il Bayern Monaco e pone una condizione curiosa

L'allenatore belga, appena 39enne, ha consolidato ulteriormente la propria posizione sulla panchina della squadra bavarese, in seguito agli ottimi risultati conseguiti in questo avvio

Luca Gilardi 22 ottobre - 13:41

Martedì 21 ottobre alle 12 in punto è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del Bayern Monaco: Vincent Kompany prolunga il proprio contratto con i bavaresi fino al 2029, estendendo di due anni il precedente accordo. Il rinnovo è un riconoscimento per l'ottimo avvio di stagione da record della squadra, reduce da ben 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Oltre alla decisione di rafforzare questo legame tra le parti, c'è un altro aspetto che spicca: il tecnico belga ha posto una condizione particolare prima di firmare.

La condizione posta da Kompany — Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bruges (che andrà in scena mercoledì alle 21), Kompany ha spiegato: "Non ci ho pensato molto, ero troppo preso dalla preparazione delle partite. Poi è emersa la questione e la mia unica richiesta è stata che non diventasse un grande tema mediatico, così da poter tornare subito a concentrarci sulla prossima gara. A me sembra di essere qui già da molto più tempo".

Secondo quanto riportato da BILD, il primo colloquio tra la dirigenza del Bayern Monaco, nelle figure del direttore sportivo Max Eberl e del direttore tecnico Cristoph Freund, e Kompany è avvenuto lo scorso martedì 14 ottobre. Il tecnico avrebbe dato immediatamente la propria disponibilità a firmare il nuovo accordo, non a caso il tutto è stato ufficializzato a distanza di pochi giorni. All'allenatore interessava un solo aspetto: evitare titoloni in prima pagina prima del Klassiker contro il Dortmund (vinto dai bavaresi per 2-1) e tenere l'ambiente sereno alla vigilia del match con il Bruges.

Il rinnovo con il Bayern Monaco — A margine della firma, il CEO del Bayern Jan-Christian Dreesen ha dichiarato: "Kompany ha riportato divertimento al Bayern e questo entusiasmo ha contagiato tutti. Sotto la sua guida è cresciuta una vera squadra, che gioca un calcio dominante e attraente. Il rinnovo è anche un segnale ai nostri giocatori. Inoltre apprezzo la sua compostezza: non cerca mai i riflettori e con il suo lavoro meticoloso rende migliori i nostri calciatori".

Anche il presidente Herbert Hainer ha commentato questa decisione: "Il rinnovo di Vincent Kompany è una forte prova di fiducia da parte del club dopo l'eccellente lavoro svolto finora, oltre a un segnale chiaro di continuità e stabilità al Bayern. Kompany gode di grande stima da parte dei giocatori, della dirigenza e dei tifosi".

BILD racconta di come anche i principali assistenti e collaboratori di Kompany firmeranno a breve dei nuovi contratti. Dopo aver conquistato il titolo in Bundesliga al primo anno, il tecnico belga e il suo staff vogliono presto aggiungere nuovi trofei alla prestigiosa bacheca del club.