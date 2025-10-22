Un ko pesante che entra nella storia del calcio italiano in Europa ma non la debacle più sonora: diverse squadre hanno subito risultati più duri e la sconfitta più clamorosa risale ormai a molti anni fa

Federico Grimaldi 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 11:05)

Antonio Conte era stato chiaro nella conferenza stampa del Napoli pre PSV:"Siamo qui per imparare dai maestri". Un messaggio che conferma la consapevolezza del tecnico: il suo Napoliè una squadra ambiziosa ma ancora in costruzione e non del tutto pronta a confrontarsi con certe realtà europee. La partita di ieri, però, ha superato ogni previsione negativa: una sconfitta pesantissima, con sei gol subiti che annientano ogni speranza di proseguire con convinzione il cammino in Champions League.

Il gol di McTominay aveva illuso i partenopei, ma il PSV si è dimostrato superiore per organizzazione, ritmo e cinismo. Il 6-2 finale è un risultato senza dubbio eccessivo rispetto ai valori tecnici delle due squadre: il divario visto in campo non racconta tutta la verità, ma il passivo resta - pesante, inequivocabile. Ora servirà un reset completo per evitare di finire in un vortice negativo. Tuttavia, questa debacle non rappresenta il peggior ko della storia del calcio italiano in Champions League. Ecco a chi appartiene.

Napoli, pesante ko contro il Psv ma c'è chi ha fatto peggio — La sconfitta del Napolia Eindhoven è senza dubbio pesante, sia per il passivo - un netto 6-2 - sia per l’impatto psicologico su una squadra ancora alla ricerca della propria identità europea. Un ko che fa rumore, lascia strascichi e alimenta dubbi, ma che non rappresenta il peggior risultato mai incassato da un club italiano in Champions League. Il primato negativo resta infatti alla Juventus, travolta 7-0 dal Wiener SC nella stagione 1957-58, una disfatta clamorosa contro una squadra oggi relegata alla terza serie austriaca.

Subito dopo si colloca la Roma, che ha subito due durissime lezioni per 7-1: la prima nel 2007 a Old Trafford contro il Manchester United, la seconda nel 2014 all’Olimpico contro il Bayern Monaco. Anche il Milan, l’Inter e l’Atalanta figurano in questo triste elenco di pesanti cadute europee, che continua ad aggiornarsi con amarezza.