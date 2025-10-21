Dalla tripletta del Matadorad Utrecht, ai sei gol contro l'Ajax nell'anno dello scudetto di Spalletti. Il Napoli giocherà la terza giornata di Champions League contro il PSV Eindhoven. Nella loro storia, quello di domani sera alle 21 sarà il secondo incrocio. Le due squadre, si sono già incontrate nella fase a gruppi dell'Europa League del 2012/2013: fra andata e ritorno, gli olandesi avevano vinto con il complessivo di 6-1.
Tutti i precedenti
PSV-Napoli: i precedenti dei partenopei con le squadre olandesi
Non solo Eindhoven, però: il Napoli, nella sua storia, ha giocato altre quattro squadre olandesi nelle competizioni europee.
Il Napoli e le olandesi, tutti i precedenti
Ajax, 1969 e 2022
Il primo precedente è datato 1969, in occasione degli ottavi di finale dell'estinta Coppa delle Fiere. Il Napoli di Chiappella sfida l'Ajax di Cruijff. L'andata al San Paolo finisce 1-0 grazie alla rete di Manservisi al 37°. Era il 10 dicembre del 1969. Il ritorno, si giocava all'Olimpico di Amsterdam il 21 gennaio del 1970. Nei tempi regolamentari, l'Ajax vince 1-0. Clamorosa, poi, la debacle nei tempi supplementari, in cui Suurendonk sigla una tripletta nel giro di sei minuti.
Ben diverso l'esito nel 2022: fase a gruppi della Champions League, sulla panchina del Napoli c'era Spalletti che, per la trasferta alla Johan Cruijff Arena, è orfana di Osimhen. Dopo nove minuti passa in vantaggio la squadra di casa con la rete di Kudus, poi il Napoli dilaga e ne fa sei: doppio Raspadori, poi Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone. Goleada anche nella partita di ritorno al Maradona: comincia Lozano dopo quattro minuti, poi Raspadori, Kvara, Osimhen; di Klaassen e Bergvijn, le reti olandesi.
FC Utrecht, 2010
Dopo l'approccio immaturo del Napoli di Reja due anni prima, gli azzurri ritornano in Europa League. Sulla panchina c'è Mazzarri, al secondo anno in Campania dopo aver rilevato Roberto Donadoni. Nel 2010, al San Paolo arrivano gli olandesi dell'Utrecht: l'andata, a metà settembre del 2010, finisce 0-0. Il ritorno si giocava a dicembre; ancora un pareggio ma molto meno noioso: Matador Cavani apre le marcature dopo cinque minuti, poi buio, ed il Napoli ne subisce tre; sempre Cavani, e chi se no, sigla prima il secondo e poi il terzo su calcio di rigore.
PSV Eindhoven, 2012 e 2025—
In Europa, Mazzarri non era proprio un asso: il Napoli era più concentrato agli obiettivi in campionato, ed in coppa europea lasciava spazio alle seconde linee. Un esempio lampante è quanto gli azzurri giocarono contro il PSV Eindhoven: ottobre 2012, tanto, troppo turnover per il Napoli di Mazzarri che soccombeva 3-0 sotto i colpi di Lens, un certo Mertens, e Marcelo. Il ritorno, andò peggio: due giorni prima dell'Immacolata, al San Paolo, alla rete di Cavani dopo 18° minuti rispondeva la tripletta di Tim Matavz che, qualche estate prima, era stato accostato più volte al Napoli.
Il Napoli in Olanda
PSV-Napoli, martedì 21 ottobre 0re 21
Sensibilmente diversa sarà la situazione per la trasferta di domani: per fortuna, dopo la sconfitta col Torino, c'è poco tempo per rimuginare e già si torna in campo dopo il lavoro in allenamento. Conterecupera McTominay, ma Hojlund è ancora in dubbio.
Feyenoord, 2017
Sarrismo al potere: superato il Nizza nei playoff agostani per l'accesso alla fase a gironi di Champions League, il Napoli incrocia - fra le altre - il Feyenoord. L'andata, olandesi schiacciati: Sarri non era avvezzo al turnover, e giocavano sempre gli stessi, infatti la vittoria è merito di Insigne, Mertens - quello del PSV - e Callejon; gol della bandiera di Amrabat, quello che sarebbe andato alla Fiorentina. Il ritorno invece è stato di marca olandese: al De Kuip, alla rete di Zielinski dopo due minuti, rispondono le reti di Jorgensen e di St. Juste. Il Napoli di Sarri esce dalla Champions, scivola in Europa League, dove - senza troppi rimpianti - esce nel doppio confronto contro il Lipsia. Al termine del campionato, sfiora lo scudetto giungendo al secondo posto dietro la Juventus a quota 91 punti.
AZ Alkmaar, 2020
In piena epoca covid, con distanziamenti e tamponi, il Napoli incontra l'AZ Alkmaar, l'ultimo avversario olandese in ordine cronologico. In panchina c'era Rino Gattuso, approdato in Campania già dalla metà della stagione precedente rilevando Carlo Ancelotti. Era la fase a gruppi d'Europa League, l'esordio era in casa, e gli olandesi trovano la rete decisiva all'ora di gioco con un tiro di de Wit. Lo stadio si chiamava ancora San Paolo, prima di cambiare nome da lì ad un mese circa. Il ritorno all'Afas Stadion finisce 1-1: alla rete di Mertens dopo sei minuti, risponde quella del difensore Martins Indi.
