PSV-Napoli, martedì 21 ottobre 0re 21

Sensibilmente diversa sarà la situazione per la trasferta di domani: per fortuna, dopo la sconfitta col Torino, c'è poco tempo per rimuginare e già si torna in campo dopo il lavoro in allenamento. Conterecupera McTominay, ma Hojlund è ancora in dubbio.

Feyenoord, 2017 Sarrismo al potere: superato il Nizza nei playoff agostani per l'accesso alla fase a gironi di Champions League, il Napoli incrocia - fra le altre - il Feyenoord. L'andata, olandesi schiacciati: Sarri non era avvezzo al turnover, e giocavano sempre gli stessi, infatti la vittoria è merito di Insigne, Mertens - quello del PSV - e Callejon; gol della bandiera di Amrabat, quello che sarebbe andato alla Fiorentina. Il ritorno invece è stato di marca olandese: al De Kuip, alla rete di Zielinski dopo due minuti, rispondono le reti di Jorgensen e di St. Juste. Il Napoli di Sarri esce dalla Champions, scivola in Europa League, dove - senza troppi rimpianti - esce nel doppio confronto contro il Lipsia. Al termine del campionato, sfiora lo scudetto giungendo al secondo posto dietro la Juventus a quota 91 punti.

AZ Alkmaar, 2020 In piena epoca covid, con distanziamenti e tamponi, il Napoli incontra l'AZ Alkmaar, l'ultimo avversario olandese in ordine cronologico. In panchina c'era Rino Gattuso, approdato in Campania già dalla metà della stagione precedente rilevando Carlo Ancelotti. Era la fase a gruppi d'Europa League, l'esordio era in casa, e gli olandesi trovano la rete decisiva all'ora di gioco con un tiro di de Wit. Lo stadio si chiamava ancora San Paolo, prima di cambiare nome da lì ad un mese circa. Il ritorno all'Afas Stadion finisce 1-1: alla rete di Mertens dopo sei minuti, risponde quella del difensore Martins Indi.