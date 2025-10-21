Il club israeliano ha deciso di annullare la vendita dei biglietti per la partita in casa dei Villans di Emery

Mattia Celio Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 11:05)

I tifosi del Maccabi Tel Aviv non potranno contare sul sostegno dei loro tifosi nella sfida di Europa League contro l'Aston Villa. Così ha deciso la UEFA nelle ultime ore. La partita, in programma giovedì 6 novembre, è stata considerata "ad alto rischio". La decisione è arrivata, guarda caso, un giorno dopo che il derby tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv è stato rinviato prima del calcio d'inizio.

Europa League, Aston Villa - Maccabi Tel Aviv sarà senza tifosi ospiti — La partita di Europa League tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv avrà il settore ospiti chiuso. La decisione arriva dopo che la scorsa settimana ai tifosi della squadra è stato detto dal Safety Advisory Group (SAG) che non erano autorizzati ad assistere alla partita. La polizia delle West Midlands ha dichiarato che la decisione è stata "basata sull'intelligence attuale e su incidenti precedenti, inclusi scontri violenti e reati di crimini d'odio avvenuti durante la partita di UEFA Europa League 2024 tra Ajax e Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam". Incidenti che, come ricordiamo, ha visto l'arresto di 62 persone.

La decisione di non permettere ai tifosi del Maccabi di assistere alla partita contro i Villans ha portato ad un enorme dibattito e il primo ministro Keir Starmer è stato tra coloro che si sono espressi contro la scelta fatta: "Non tollereremo l'antisemitismo nelle nostre strade - ha dichiarato - Il ruolo della polizia è quello di garantire che tutti i tifosi di calcio possano godersi la partita, senza timore di violenze o intimidazioni".

Ma ora, indipendentemente dal fatto che il divieto ai tifosi venga annullato in mezzo alle polemiche, il Maccabi Tel Aviv ha deciso che non venderà i biglietti ai tifosi. Come dice il comunicato: "Il benessere e la sicurezza dei nostri tifosi è fondamentale e dalle dure lezioni apprese, abbiamo preso la decisione di rifiutare qualsiasi assegnazione offerta per conto dei tifosi in trasferta e la nostra decisione dovrebbe essere compresa in questo contesto".

A pesare sulla decisione di non vendere i biglietti è stato anche il rinvio del derby tra Maccabi e Hapoel. La partita non è disputata a causa dei grandi disordini verificati prima del fischio di inizio nei quali 13 poliziotti sono rimasti feriti da fuochi d'artificio. Alla fine sono state arrestate circa 9 persone, ma le ricerche sono ancora in corso. Maccabi che, intanto, scenderà in campo giovedì contro il Midtjylland.