Málaga, mal di trasferta: soltanto 7 vittorie nelle ultime 47 partite

Jacopo del Monaco 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 11:05)

Il Málaga gioca nella Liga Hypermotion, ovvero la seconda divisione, e sta avendo qualche problema con le partite in trasferta. La squadra biancazzurra, infatti, sta riscontrando problemi quando si tratta di disputare le partite lontano dalle mura amiche. Ciò sta risultando essere un vero problema, dato che questo record negativo sta andando avanti dalla stagione 2022/2023, quando disputava ancora la Liga.

Il Málaga ed il problema delle partite in trasferta — Nelle prime quattro giornate della seconda divisione spagnola, il Málaga allenato da Sergio Pellicer ha iniziato con due vittorie contro Real Sociedad B e Las Palmas ed altrettanti pareggi contro Eibar e Granada. Dopo questi match, però, la squadra dell'Andalusia ha collezionato ben 5 sconfitte ed una sola vittoria, quella in casa contro il Deportivo La Coruña per 3-0. Molti dei risultati negativi delle Acciughe sono arrivati in trasferta ed il quotidiano spagnolo Marca ha riportato una statistica da incubo riguardante la squadra di Pellicer. Il Málaga, nelle ultime 47 partite disputate fuori casa dalla stagione 2022/2023 ad oggi, ne ha vinte soltanto 7. Tra l'altro, in molte di queste partite giocate lontano dall'Andalusia, il Málaga non ha avuto modo di realizzare una rete.

In questo momento, il Málaga occupa la diciottesima posizione in campionato con soli 11 punti totalizzati in 10 giornate. L'attuale piazzamento in classifica tiene la compagine biancazzurra vicinissima alla zona retrocessione, visto che nella seconda divisione spagnola giocano 22 squadre e retrocedono le ultime quattro.

Dopo la partita perso per 2-0 in casa del Leganés, il tecnico del Málaga Pellicer ha dichiarato: "Dobbiamo continuare a spingere. Siamo una squadra determinata a fare bene, ma la nostra crisi riguarda soprattutto quando giochiamo le partite fuori casa. Non possiamo continuare così. Dobbiamo essere più costanti e aggressivi quando si tratta di andare in trasferta". Fino a questo momento della stagione, i biancazzurri hanno vinto solo in casa del Las Palmas per poi perdere le altre quattro gare in trasferta.