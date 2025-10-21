League One, l’Exeter City non potrà vendere alcolici a causa di una regola

Secondo il regolamento della English Football League, gli alcolici non possono essere venduti dentro lo stadio, ma non quando si ha la vista sul campo

Jacopo del Monaco 21 ottobre - 10:59

In occasione della 14ª giornata della League One, giovedì sera l'Exeter City ospiterà il Plymouth Argyle. Si tratta di una partita importante della terza divisione inglese visto che si terrà il Derby del Devon. Attualmente, le due compagni hanno gli stessi punti ed occupano rispettivamente la diciannovesima e ventesima posizione in classifica, quindi sono poco sopra la zona retrocessione. Tuttavia, per i tifosi della squadra ospite arriva una brutta notizia: non potranno acquistare bevande alcoliche. Questo divieto deriva da una regola della English Football League, la quale gestisce i campioni dalla terza serie inglese in giù.

League One, niente alcolici ai tifosi del Plymouth contro l'Exeter City — Giovedì sera la quattordicesima giornata della terza divisione inglese regalerà ai propri tifosi il Derby del Devon tra l'Exeter City ed il Plymouth Argyle. In palio non ci sono solo tre punti che permetterebbero di superare la rivale, ma anche l'orgoglio di vincere una stracittadina molto importante. Come riportato dal sito inglese talkSPORT, i tifosi del Plymouth resteranno a bocca asciutta visto che non potranno consumare bevande alcolici allo stadio dove si giocherà la gara.

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la squadra ospite ha dichiarato: "Non saranno venduti alcolici nel settore ospiti del Devon Derby in programma giovedì sera. A causa dell'elevato numero dei tifosi dell'Argyle che saranno presenti, non ci sarà lo spazio nell'atrio della zona ospiti che non dia la vista sul campo".

Infatti, tra le regole della English Football League ce n'è una che riguarda proprio questa situazione. Il regolamento della seconda lega professionistica del calcio inglese ha stabilito che le bevande contenenti alcol possono essere vendute all'interno dell'impianto sportivo, ma non quando i tifosi hanno la visita rivolta al campo. Visto che il Plymouth porta un elevato numero di tifosi quando gioca le partite fuori casa, violerebbe queste regola. Ovviamente, diversi tifosi del Green Army hanno avuto da ridire su questo regolamento.