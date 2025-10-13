UFFICIALE: Jack Wilshere nuovo allenatore del Luton Town: il comunicato

L'ex calciatore dell'Arsenal e della Nazionale Inglese torna nel club in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio

Jacopo del Monaco 13 ottobre - 11:58

Il Luton Town ha scelto come nuovo allenatore Jack Wilshere. L'ex centrocampista inglese ha fatto ritorno nel club in cui il suo percorso da calciatore ha avuto inizio. Il neo-allenatore farà il suo esordio sabato 18 contro il Mansfield in League One, ovvero la terza divisione inglese.

La carriera di Wilshere — Nato nel 1992, Wilshere giocava come centrocampista e ha iniziato il suo percorso nel mondo del calcio proprio nel settore giovanile del Luton. Successivamente, passa all'Arsenal con cui fa il suo esordio ufficiale nella stagione 2008/2009. Nella stagione seguente va in prestito al Bolton per poi tornare ai Gunners, con cui gioca fino al 2018 e vince due FA Cup ed altrettanti Community Shield. Nel 2018, l'inglese passa a parametro zero al West Ham, dove gioca fino al 2020.

Dopo la rescissione del contratto con gli Hammers, ad inizio del 2021 torna al Bournemouth, club in cui ha disputato in prestito la stagione 2016/2017. Ad inizio 2022 firma per i danesi dell'Aarhus e, a soli 30 anni, decide di ritirarsi. La sua carriera da allenatore inizia con le giovanili dell'Arsenal e, la scorsa stagione, è passato al Norwich in qualità di vice allenatore di Thorup. Negli ultimi mesi della stagione, quest'ultimo è stato esonerato e l'inglese è stato scelto come tecnico ad interim.

Wilshere al Luton Town: il comunicato del club — Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club inglese ha annunciato l'arrivo in panchina del classe 1992, il quale farà il suo esordio già questo sabato:

"Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Jack Wilshere al Luton Town Football Club come nuovo allenatore della nostra prima squadra. Il trentatreenne è tornato nel club dove tutto è iniziato per lui, nel nostro Centro di Eccellenza, prima di unirsi all'Arsenal all'età di nove anni e intraprendere una carriera da giocatore d'élite che lo ha visto vincere 34 presenze con la nazionale inglese.

Wilshere, che ha ricoperto incarichi di allenatore nell'accademia dell'Arsenal e, per un breve periodo, è stato allenatore ad interim del Norwich City alla fine della scorsa stagione, è ansioso di tornare a lavorare nel club dove ha iniziato il suo percorso calcistico da giovane. Wilshere sarà alla guida degli Hatters per la prima volta nella partita di sabato della Sky Bet League One contro il Mansfield Town a Kenilworth Road".