Il centravanti grenadino aveva investito e ucciso un ciclista nel marzo del 2022, poco dopo aver firmato con il club

Filippo Montoli 12 settembre - 10:14

Il Mansfield, squadra della League One inglese, ha inserito Lucas Akins nella rosa per la stagione attuale. L'attaccante sta scontando una pena detentiva di 14 mesi per omicidio. Nel 2022 investì un ciclista e a inizio anno si è dichiarato colpevole. Il calciatore originario di Grenada si trova in prigione da aprile, ma, secondo quanto afferma la BBC, potrebbe tornare in campo dopo aver scontato i primi 7 mesi. Ecco l'incredibile vicenda che coinvolge Akins e il Mansfield.

Akins potrebbe giocare per il Mansfield mentre sconta una pena per omicidio — L'attaccante classe 1989 ha iniziato la sua lunga carriera nel 2007, quando esordì in League One con l'Huddersfield, club della sua città natale e in cui è cresciuto. Il centravanti ha poi giocato tra Inghilterra e Scozia, arrivando a firmare nel gennaio 2022 con il Mansfield, al tempo in League Two. Nel marzo dello stesso anno, Akins investì con l'automobile un ciclista, uccidendolo. Il processo che ha coinvolto il grenadino con l'accusa di omicidio si è concluso ad aprile di quest'anno, dopo che l'attaccante si è dichiarato colpevole.

La sentenza è di 14 mesi di prigione, che Akins sta già scontando. In questi giorni però è venuto alla luce un dettaglio curioso. Il Mansfield ha inserito l'attaccante nella lista dei giocatori in rosa per la stagione in corso. La BBC ha infatti riferito che il giocatore potrebbe uscire di prigione dopo i primi 7 mesi della pena e passare i restanti 7 sotto sorveglianza. Questo garantirebbe al grenadino di poter scendere in campo, nonostante stia a tutti gli effetti ancora scontando una sentenza di omicidio.

Se così fosse, Akins potrebbe tornare a indossare la maglia degli Stags prima della fine del 2025. Il club intanto ha rilasciato un unico comunicato sulla vicenda, affermando che "la posizione di Lucas verrà esaminata non appena sarà rilasciato. Fino ad allora non ci saranno altri commenti".