Bale torna nel calcio: trattativa avanzata per acquistare il Plymouth Argyle

Una nuova avventura nella carriera del gallese che abbandona "temporaneamente" la sua passione per il golf per tornare nel mondo del calcio

Michele Massa 17 giugno - 13:05

Gareth Bale a sorpresa è pronto a tornare nel calcio, ma non con le scarpe da gioco. Secondo quanto raccontato dal The Telegraph, l'ex calciatore gallese è in stato avanzato delle trattative per acquistare il Plymouth Argyle, squadra che milita nella terza divisione inglese.

Bale passa alla scrivania, ad un passo il suo approdo al Plymouth Argyle. Il suo ruolo — Gareth Balesarà uno dei membri di spicco di un gruppo di investitori privati (per la maggior parte americani) intenzionati a rilevare il controllo totale della società per tornare rapidamente nel calcio che conta. Un'operazione molto simile a quella fatta qualche mese fa dal suo ex compagno Luka Modric, che ha investito nello Swansea City, squadra gallese che milita in Championship.

La squadra inglese non vive un bel momento, quest'anno è retrocessa dalla Championship dopo una stagione tormentata, tra cui con Wayne Rooney per lunghi tratti della stagione come allenatore. Per il prossimo campionato serve una rapida risalita e Gareth Bale è pronto a questa nuova avventura. Saranno decisive le prossime settimane, dove la trattativa dovrebbe trovare risoluzione e il gallese insieme al nuovo gruppo faranno conoscenza della loro prossima squadra.