Rimonta storica contro il River Plate di Eduardo Coudet: il Belgrano fa la storia d'Argentina con il suo primo titolo in Primera Division

Alex Bianchi
Argentina Messi

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Il Belgrano fa esplodere l'Argentina conquistando il primo titolo nazionale della sua storia, al termine di una rimonta pazzesca in Finale contro un River Plate in vantaggio per 2-1 fino al minuto 85, quando il rigore di Nicolas Fernandez mette tutto in parità. Lo stesso calciatore argentino mette a segno il 2-3 definitivo tre minuti dopo, all'88esimo, che segna il successo decisivo per il Belgrano e il suo primo titolo in 121 anni di storia.

River Plate v Belgrano - Torneo Apertura 2026

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Un'attesa lunga 121 anni e i protagonisti

Fondato nel 1905, il Belgrano non era mai riuscito a conquistare il titolo nella massima categoria argentina e infatti la vittoria sul River Plate rappresenta il primo campionato nazionale in oltre 120 anni di storia del club. Il club di Ricardo Zielinski corona perciò il sogno del titolo dopo il successo del 2022 nella Primera Nacional, la seconda divisione argentina che le ha permesso di centrare la promozione in Primera Division.

Il Belgrano fa festa e lo fa grazie a numerosi protagonisti di questo successo storico, come Lucas Zelarayan, decisivo della trequarti di mister Zielinski con diversi gol e assist, ma anche Leonardo Morales, leader difensivo con anche il gol pesantissimo in finale contro il River.

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La stagione del Belgrano fino al trionfo finale

Il Belgrano ha chiuso la fase regolare dell'Apertura 2026 al quinto posto del Gruppo B, raccogliendo 26 punti grazie a sette vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte. Un rendimento sufficiente per entrare nei Playoff, ma che non faceva certo presagire un cammino trionfale. Sopra di loro nel girone si piazzano Rosario Central, Argentinos Junior, River Plate e Independiente Rivadavia.
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Agli Ottavi il Belgrano affronta subito il derby storico contro il Talleres, vincendolo 1-0 fuori casa con il gol di Francisco Gonzalez Metilli. Fu il primo 'derby cordobes' vinto in Primera Division dal 2001. Ai Quarti fu il turno dell'Union de Santa Fe, dove il Belgrano si impose per 2-0 con gol di Adrian Sanchez e Ramiro Hernandes. In Semifinale la prima rimonta contro l'Argentinos Juniors, in vantaggio dopo 6 minuti ma che subisce il pareggio a pochi secondi dalla fine con Nicolas Fernandez, che trascina la gara ai supplementari e poi ai calci di rigore. Il Belgrano passa grazie al suo portiere e vola in Finale, dove sarà campione contro il River Plate al termine di un altra grande rimonta.

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