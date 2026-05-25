Rimonta storica contro il River Plate di Eduardo Coudet: il Belgrano fa la storia d'Argentina con il suo primo titolo in Primera Division
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Il Belgrano fa esplodere l'Argentina conquistando il primo titolo nazionale della sua storia, al termine di una rimonta pazzesca in Finale contro un River Plate in vantaggio per 2-1 fino al minuto 85, quando il rigore di Nicolas Fernandez mette tutto in parità. Lo stesso calciatore argentino mette a segno il 2-3 definitivo tre minuti dopo, all'88esimo, che segna il successo decisivo per il Belgrano e il suo primo titolo in 121 anni di storia.
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Un'attesa lunga 121 anni e i protagonistiFondato nel 1905, il Belgrano non era mai riuscito a conquistare il titolo nella massima categoria argentina e infatti la vittoria sul River Plate rappresenta il primo campionato nazionale in oltre 120 anni di storia del club. Il club di Ricardo Zielinski corona perciò il sogno del titolo dopo il successo del 2022 nella Primera Nacional, la seconda divisione argentina che le ha permesso di centrare la promozione in Primera Division.
Il Belgrano fa festa e lo fa grazie a numerosi protagonisti di questo successo storico, come Lucas Zelarayan, decisivo della trequarti di mister Zielinski con diversi gol e assist, ma anche Leonardo Morales, leader difensivo con anche il gol pesantissimo in finale contro il River.
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La stagione del Belgrano fino al trionfo finaleIl Belgrano ha chiuso la fase regolare dell'Apertura 2026 al quinto posto del Gruppo B, raccogliendo 26 punti grazie a sette vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte. Un rendimento sufficiente per entrare nei Playoff, ma che non faceva certo presagire un cammino trionfale. Sopra di loro nel girone si piazzano Rosario Central, Argentinos Junior, River Plate e Independiente Rivadavia.
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