Il Belgrano fa esplodere l'Argentina conquistando il primo titolo nazionale della sua storia, al termine di una rimonta pazzesca in Finale contro un River Plate in vantaggio per 2-1 fino al minuto 85, quando il rigore di Nicolas Fernandez mette tutto in parità. Lo stesso calciatore argentino mette a segno il 2-3 definitivo tre minuti dopo, all'88esimo, che segna il successo decisivo per il Belgrano e il suo primo titolo in 121 anni di storia.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

Un'attesa lunga 121 anni e i protagonisti

Fondato nel, il Belgrano non era mai riuscito a conquistare il titolo nella massima categoria argentina e infatti la vittoria sul River Plate rappresenta il primo campionato nazionale in oltredi storia del club. Il club dicorona perciò il sogno del titolo dopo il successo del 2022 nella Primera Nacional, la seconda divisione argentina che le ha permesso di centrare la promozione in

Il Belgrano fa festa e lo fa grazie a numerosi protagonisti di questo successo storico, come Lucas Zelarayan, decisivo della trequarti di mister Zielinski con diversi gol e assist, ma anche Leonardo Morales, leader difensivo con anche il gol pesantissimo in finale contro il River.

Caricamento post Instagram...

La stagione del Belgrano fino al trionfo finale

Caricamento post Instagram...

Ilha chiuso la fase regolare dell'Apertura 2026 al quinto posto del Gruppo B, raccogliendo 26 punti grazie a sette vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte. Un rendimento sufficiente per entrare nei Playoff, ma che non faceva certo presagire un cammino trionfale. Sopra di loro nel girone si piazzanoAgliil Belgrano affronta subito il derby storico contro il, vincendolo 1-0 fuori casa con il gol di Francisco Gonzalez Metilli. Fu il primo 'derby cordobes' vinto in Primera Division dal 2001. Aifu il turno dell', dove il Belgrano si impose per 2-0 con gol di Adrian Sanchez e Ramiro Hernandes. Inla prima rimonta contro l', in vantaggio dopo 6 minuti ma che subisce il pareggio a pochi secondi dalla fine con Nicolas Fernandez, che trascina la gara ai supplementari e poi ai calci di rigore. Il Belgrano passa grazie al suo portiere e vola in, dove sarà campione contro ilal termine di un altra grande rimonta.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING