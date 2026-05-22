Dopo anni tra Europa e nazionale argentina, per Nicolàs Otamendi potrebbe esser arrivato il momento di tornare a casa. Il difensore del Benfica, infatti, sarebbe sempre più vicino al trasferimento al River Plate, pronto ad accogliere uno dei leader dell'Argentina campione del mondo in carica.

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Accordo con il River Plate

Secondo quanto riportato da Tyc Sports, il difensore centrale argentino avrebbe già raggiunto l'accordo con ilper tornare a calcare i campi del Sud America. L'offerta proposta dal club sarebbe quella di un contratto di 18 mesi (valido fino a dicembre 2027) che, presumibilmente, potrebbe già firmare prima della partenza perin vista dell'inizio degli imminenti campionati mondiali

FARO, PORTOGALLO - 31 LUGLIO: Nicolas Otamendi dell'SL Benfica posa per una foto con il trofeo dopo aver vinto la Supercoppa portoghese al termine della partita della Supercoppa portoghese tra lo Sporting CP e l'SL Benfica all'Estadio Algarve il 31 luglio 2025 a Faro, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Se l'operazione dovesse andare in porto, l'arrivo di Otamendi rappresenterebbe il primo grande colpo invernale dei Los Millonarios nell'era Eduardo Coudet (subentrato a mercato estivo già chiuso all'ex tecnico Marcelo Gallardo). Il difensore del Benfica, da sempre grande tifoso del River, dunque, potrebbe finalmente vestire la tanto desiderata maglia biancorossa di Buenos Aires.

SE ENCAMINA LA LLEGADA DE OTAMENDI ⚪🔴💣



Informa @maxigrillo que está TODO DADO para que el defensor de la Selección Argentina sea el primer refuerzo de RIVER.



ℹ️ Las partes ya llegaron a un acuerdo económico por el contrato de 18 meses y la firma podría darse incluso antes… pic.twitter.com/6FF4gSH2Nq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 21, 2026

Otamendi dice addio all'Europa

si prepara a salutare l'Europa. Il centrale argentino, lascerà il vecchio continente dopo anni passati tracon ben 22 trofei già in bacheca. Tra i più grandi successi, si ricorda la vittoria dell'Europa League con il(2010-11), le duevinte con la maglia degli Sky Blues (2017-18 e 2018-19) e i quattro campionati portoghesi (2010-11, 2011-12, 2012-13 con ile 2022-23 con il).

Il difensore campione del mondo in carica lascerà Lisbona a parametro zero e, attraverso un comunicato sui social media, il Benfica ha voluto ringraziare il proprio capitano per gli anni passati in maglia Águias: "Otamendi è sempre stato un esempio di passione, dedizione, competitività, leadership e professionalità, contribuendo in modo decisivo alla conquista di quattro titoli. Farai sempre parte della nostra famiglia e questa sarà sempre casa tua. Grazie, capitano".

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