Il River Plate è vicino a chiudere l'operazione per Nicolàs Otamendi: pronto un contratto da 18 mesi
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Dopo anni tra Europa e nazionale argentina, per Nicolàs Otamendi potrebbe esser arrivato il momento di tornare a casa. Il difensore del Benfica, infatti, sarebbe sempre più vicino al trasferimento al River Plate, pronto ad accogliere uno dei leader dell'Argentina campione del mondo in carica.
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Accordo con il River PlateSecondo quanto riportato da Tyc Sports, il difensore centrale argentino avrebbe già raggiunto l'accordo con il River Plate per tornare a calcare i campi del Sud America. L'offerta proposta dal club sarebbe quella di un contratto di 18 mesi (valido fino a dicembre 2027) che Otamendi, presumibilmente, potrebbe già firmare prima della partenza per Kansas City, in vista dell'inizio degli imminenti campionati mondiali.
Se l'operazione dovesse andare in porto, l'arrivo di Otamendi rappresenterebbe il primo grande colpo invernale dei Los Millonarios nell'era Eduardo Coudet (subentrato a mercato estivo già chiuso all'ex tecnico Marcelo Gallardo). Il difensore del Benfica, da sempre grande tifoso del River, dunque, potrebbe finalmente vestire la tanto desiderata maglia biancorossa di Buenos Aires.
SE ENCAMINA LA LLEGADA DE OTAMENDI ⚪🔴💣— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 21, 2026
Informa @maxigrillo que está TODO DADO para que el defensor de la Selección Argentina sea el primer refuerzo de RIVER.
ℹ️ Las partes ya llegaron a un acuerdo económico por el contrato de 18 meses y la firma podría darse incluso antes… pic.twitter.com/6FF4gSH2Nq
Otamendi dice addio all'EuropaNicolàs Otamendi si prepara a salutare l'Europa. Il centrale argentino, lascerà il vecchio continente dopo anni passati tra Valencia, Porto, Manchester City e Benfica con ben 22 trofei già in bacheca. Tra i più grandi successi, si ricorda la vittoria dell'Europa League con il Porto (2010-11), le due Premier League vinte con la maglia degli Sky Blues (2017-18 e 2018-19) e i quattro campionati portoghesi (2010-11, 2011-12, 2012-13 con il Porto e 2022-23 con il Benfica).
Il difensore campione del mondo in carica lascerà Lisbona a parametro zero e, attraverso un comunicato sui social media, il Benfica ha voluto ringraziare il proprio capitano per gli anni passati in maglia Águias: "Otamendi è sempre stato un esempio di passione, dedizione, competitività, leadership e professionalità, contribuendo in modo decisivo alla conquista di quattro titoli. Farai sempre parte della nostra famiglia e questa sarà sempre casa tua. Grazie, capitano".
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