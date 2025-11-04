Il Benfica chiede “conseguenze esemplari” al Porto per pressioni sull’arbitro

Con un comunicato ufficiale, il club richiede una sanzione esemplare nei confronti della squadra biancoblù a causa delle ultime vicende

Jacopo del Monaco 4 novembre - 11:02

Una bufera ha colpito il campionato portoghese e coinvolge il Benfica, il Porto e l'arbitro che ha diretto l'incontro di quest'ultimo club contro il Braga. La squadra della capitale lusitana, a tal proposito, ha dichiarato che i Dragões hanno fatto pressione sul direttore di gara Fabio Verissimo. Quest'ultimo, nel rapporto della gara, ha menzionato l'accaduto. I biancoblù hanno vinto contro il Braga 2-1, ma le Aguias hanno comunicato che si aspettano delle "conseguenze esemplari" nei confronti dei loro grandi rivali.

La lotta tra Benfica e Porto continua a causa di un arbitro — Il Benfica, che ha come presidente l'ex trequartista di Milan e Fiorentina Rui Costa, ha emesso un comunicato ufficiale in cui denunciare una grave azione commessa dalla squadra allenata da Francesco Farioli. Il Porto ha esercitato pressione nei confronti di Fabio Verissimo, che ha diretto l'incontro vinto 2-1 dai Dragões contro il Braga due giorni fa. L'arbitro, nel suo spogliatoio, ha trovato un televisore che mostrava le azioni del match che avrebbero danneggiato il Porto. Di conseguenza, il direttore di gara ha registrato quanto accaduto nel rapporto della partita.

Le Aguias hanno subito reagito con una dichiarazione ufficiale sul proprio sito: "Il Benfica chiede alla Lega, al Consiglio Arbitrale ed al Consiglio Disciplinare di agire con urgenza alla luce delle informazioni rese pubbliche in merito alla grave coercizione del direttore di gara nella partita tra il Porto ed il Braga. Data la gravità degli eventi segnalati, si richiede un rapido intervento delle autorità competenti e chiarimenti sugli sviluppi di questo episodio. Quanto accaduto non contribuisce in alcun modo a nobilitare o rafforzare la credibilità del calcio portoghese. Pertanto, sono essenziali conseguenze esemplari. Sport Lisboa e Benfica non tollererà alcuna passività o ritardo in merito a questa vicenda".