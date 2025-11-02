Le due società sono le più grandi al mondo per numero di soci, ma il club tedesco ha superato i rivali.

Federico Iezzi Collaboratore 2 novembre - 19:13

I club di calcio non si sfidano solo sul campo da calcio. Lo fanno anche nel campo della popolarità. E più di tutti gli altri, in questa particolare battaglia, si sfidano due club storici del calcio europeo: il Benfica e il Bayern Monaco. Sono i due club con il maggior numero di tesserati e soci al mondo. E i bavaresi hanno, di nuovo, superato i portoghesi.

Herbert Hainer, presidente del Bayern. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images)

Il sorpasso del Bayern — Come riporta A Bola, Benfica e Bayern sono, da anni, impegnati in un vero e proprio duello di popolarità. A febbraio tutti e due i club hanno annunciato di aver raggiunto i 400mila tesserati, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Pochi mesi prima, il Bayern, aveva festeggiato i 382mila soci. Il duello è proseguito nei mesi seguenti fino al recentissimo sorpasso dei bavaresi. Con un post celebrativo su Instagram, la società di Monaco, ha festeggiato un nuovo, incredibile, traguardo: quello dei 432mila tesserati. Il club tedesco, quindi, è diventato il più grande al mondo per numero di tesserati. Nel post, pubblicato sul canale Instagram, si può vedere la crescita esponenziale dei tesserati del Bayern Monaco: dagli appena 6800 del 1979 fino ad arrivare al dato di oggi. Una testimonianza del costante impegno e della costante crescita di questa società, su tutti i fronti e non solo su quello sportivo.

Il commento del presidente — Herbert Hainer, presidente del club, rieletto quest'anno ha commentato la notizia: «Oggi abbiamo raggiunto un nuovo traguardo. Il Bayern ha ora 432.500 soci, più di qualsiasi altro club al mondo». Hainer, inoltre, ha sottolineato come la crescita da record del numero dei soci non si sia mai fermata e stia continuando tutt'ora: «Un anno fa abbiamo festeggiato il record di 382.000 soci. L'obiettivo stagionale era di superare i 400.000. A volte questi obiettivi si realizzano. Continuiamo a registrare una crescita record, con 1.000 nuovi soci a settimana solo negli ultimi 12 mesi».