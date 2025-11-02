250 reti con la maglia dei Reds e terzo posto nella classifica all-time. Con la rete ai Villans l'ex Roma tocca anche un altro importante traguardo.

Mattia Celio Redattore 2 novembre - 18:35

Mohamed Salah continua a riscrivere la storia del Liverpool. Nel periodo più difficile per i Reds, 6 sconfitte di fila nelle ultime 7, a cercare di tirare la squadra fuori dai guai ci ha pensato ancora una volta l'ex Roma. Nel 2-0 di ieri contro l'Aston Villa, il classe '92 ha realizzato la rete del vantaggio, complice un pasticcio di Dibu Martinez, arrivando ad un altro storico traguardo personale.

Liverpool, Salah segna, raggiunge Rooney e i Reds risorgono — Il Liverpool trova un po' di respiro dopo un mese molto difficile. Le sei sconfitte di fila nelle ultime 7 partite hanno fatto precipitare i Reds in una crisi che sembrava non avere fine. Da anni il club di Anfield non passava un momento così delicato e ieri contro l'Aston Villa era necessaria, se non obbligatoria, una reazione. E chi ci ha pensato? Proprio lui... Mohamed Salah.

L'ex Roma, uno dei più criticati negli ultimi giorni, ha deciso di prendere in mano le redini e ci ha pensato a modo suo. Gonfiando la rete. Sfruttando un errore colossale di Dibu Martinez, il 33 enne ha ribadito in rete il pallone portando in vantaggio la squadra di Slot. Alla fine, i padroni di casa hanno vinto 2-0 rilanciandosi così in classifica e, come sperano i tifosi, a tornare in corsa per il titolo da difendere.

Con la rete ai Villans, inoltre, l'egiziano ha raggiunto due traguardi importanti. Il primo riguarda l'aver toccato 250 reti con la maglia del Liverpool, grazie alle quali l'ex Roma e Fiorentina è salito così al terzo posto dei migliori bomber di sempre del club: meglio di lui al momento hanno fatto soltanto Ian Rush con 339 gol e Roger Hunt, più vicino con 280 reti.

Nel secondo caso, Salah ha totalizzato 276 fra gol e assist in Premier League per i Reds (188 gol, 88 assist), pareggiando il record per una singola squadra stabilito da Wayne Rooney al Manchester United (183 gol, 93 assist). Momo Salah si è confermato una vera e propria bestia nera per l'Aston Villa, dato che nelle ultime 12 partite, compresa quella di ieri, ha segnato dieci gol, otto dei quali in Premier League.