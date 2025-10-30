Bundesliga, Bayern inarrestabile: Lipsia e Dortmund inseguono

Bundesliga, 9° turno: il big-match è quello tra Bayern e Leverkusen; Lipsia in casa con lo Stoccarda, il Dortmund fa visita all'Augusta

Vincenzo Bellino Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 23:28)

Dopo la pausa dedicata alla coppa, la Bundesliga torna protagonista con un weekend che promette spettacolo e tensione. Le grandi vogliono confermarsi, le inseguitrici cercano punti per restare in corsa, mentre nelle retrovie ogni sfida può pesare come una finale. Il nono turno del massimo campionato tedesco si annuncia vibrante, con incroci ad alta intensità sia in testa che in coda alla classifica.

Bundesliga, il Dortmund inaugura il 9° turno — Il Borussia Dortmund apre la giornata nell’anticipo del venerdì, e lo fa con un solo obiettivo: vincere per non perdere contatto con la vetta. Dopo un avvio di stagione altalenante, i gialloneri devono ritrovare continuità e soprattutto convinzione.

L’impegno in casa dell’Augsburg, sulla carta abbordabile, è un banco di prova da non sottovalutare: troppe volte in passato il Dortmund si è complicato la vita proprio in gare di questo tipo. Servirà concentrazione, ritmo e la fame di una squadra che vuole tornare protagonista.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: il big match di giornata — È il big match assoluto del turno. Il Bayern Monaco, capolista a punteggio pieno, ospita un Bayer Leverkusen deciso a dimostrare di poter ancora competere ai massimi livelli. Una partita che sa di test verità per entrambe: i bavaresi vogliono consolidare il loro dominio, mentre il Bayer cerca l’impresa per rilanciare le proprie ambizioni.

Attacco stellare, intensità e qualità: tutto lascia presagire un confronto da alta quota, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Un vero e proprio duello di potenza e orgoglio, destinato a catalizzare l’attenzione di tutto il weekend tedesco.

Lipsia in casa con lo Stoccarda — Le altre gare offrono spunti tutt’altro che secondari. Lipsia e Stoccarda si sfidano in uno scontro diretto che può ridisegnare le gerarchie della zona Champions, mentre l’Eintracht Francoforte cerca punti preziosi sul campo di un Heidenheim in piena lotta salvezza.

Nel mezzo della classifica, Union Berlino e Friburgo cercano continuità, mentre il Mainz, fanalino di coda, affronta un delicato match contro il Werder Brema per non sprofondare ulteriormente.In chiusura, attenzione al Colonia–Amburgo, sfida tra due squadre alla ricerca di stabilità, e al Wolfsburg–Hoffenheim, gara che potrebbe regalare spettacolo e conferme inattese.