Senza alcun dubbio una delle rimonte più incredibili degli ultimi anni. L’Al Ittihad riesce a strappare un incredibile pareggio contro l’Al Khaleej dopo essersi trovato sotto di 4 gol e con un uomo in meno. Finisce 4-4, con la formazione di Sergio Conceiçao che segna due reti nei minuti di recupero e sale ad 11 punti in classifica.
Saudi Pro League
Da 0-4 a 4-4 in 45’ e con un uomo in meno: rimonta clamorosa per l’Al Ittihad di Conceiçao
Al Ittihad, rimonta incredibile contro l’Al Khaleej—
Un pomeriggio di follia all’Al Khaleej Club Stadium per la settima giornata di Saudi Pro League. Comincia malissimo il pomeriggio dell’Al Ittihad, che dopo 15 minuti va subito in svantaggio con il gol di Joshua King che sblocca il match. Al 18’ i padroni di casa raddoppiano con Fortounis, e dopo mezz’ora guadagnano anche un uomo dopo l’espulsione di Fabinho per i gialloneri. Al 37’ arriva anche il tris dell’Al Khaleej con la doppietta di Fortounis da calcio di rigore.
In apertura di ripresa i padroni di casa calano addirittura il poker, con la rete ancora una volta di Joshua King. L’Al Ittihad sembra morto, ma al 51’ accorcia immediatamente le distanze con Moussa Diaby. Nel finale parte l’arrembaggio della formazione di Conceiçao, che all’86’ trova il 2-4 ancora con Diaby. I gialloneri prendono coraggio e iniziano a crederci. Nei minuti di recupero arriva prima il gol di Mitaj al 96’ e poi quello di Ghamdi al 98’.
Rimonta completata e capolavoro senza senso per l’Al Ittihad, che conquista così un punto importante per la classifica. Pomeriggio amarissimo invece per l’Al Khaleej, in grado di sciupare ben quattro reti di vantaggio.
