Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Elche, Hansi Flick ha fatto il punto sulle condizioni di Pedri e Yamal

Luca Paesano Redattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 18:16)

Vigilia di campionato per il Barcellona, che domani pomeriggio alle 18:30 affronterà l'Elche nell'undicesima giornata di Liga. Per i blaugrana c'è l'obbligo di riscattarsi dopo la cocente sconfitta arrivata nel Clásico, che ha consentito anche al Real Madrid di accennare una prima fuga in vetta alla classifica. In conferenza stampa, Hansi Flick ha fatto il punto sulle condizioni della sua squadra, tra assenze e recuperi.

Barcellona, le parole di Flick su Pedri e Yamal — "Il Real Madrid è acqua passata, non ne voglio parlare", sentenzia senza esitazioni l'allenatore del Barcellona ad ogni domanda che si riferisce al Clasico. "Con l'Elche sarà una partita diversa. Mi piace il modo in cui giocano... È una squadra che lavora insieme per trovare soluzioni, ma mi è piaciuto molto quello che ho visto in allenamento negli ultimi due giorni".

Poi il capitolo infortunati: "Abbiamo recuperato Lewandowski e Olmo, ma abbiamo perso Pedri. Purtroppo è così che va... dobbiamo accettarlo". Un infortunio, quello di Pedri, che per stessa ammissione di Flick è stata una grossa sorpresa sia per il calciatore che per lo staff blaugrana: "Aveva soltanto un leggero fastidio, ma lo abbiamo visitato e abbiamo riscontrato l'infortunio. Ci mancherà uno dei nostri migliori giocatori, fondamentale per noi nel possesso palla. Spero di poterlo riavere molto presto".

Ed infine il riferimento a Lamine Yamal, sempre al centro dell'attenzione: "Si è parlato molto di lui in questa settimana? Si parla di lui tutte le settimane... Sta bene. Gli ho appena parlato e mi ha detto che sta bene. A volte sente un po' di fastidio, dobbiamo gestirlo ma sta progredendo bene. Parliamo quotidianamente con lui, ci confrontiamo. Io lo proteggerò sempre".