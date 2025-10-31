Le richieste pervenute al club hanno superato di gran lunga la dotazione di biglietti messa a disposizione per i tifosi ospiti, creando una situazione di enorme domanda a fronte di un'offerta minima.

Samuele Dello Monaco 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 16:04)

Il prossimo 25 novembre 2025, la Champions League regalerà una delle sue serate più stellari: il Chelsea ospiterà il Barcellona nel leggendario stadio di Stamford Bridge. Questa partita non è solo un evento sportivo di prim'ordine ma è diventata una vera e propria ossessione per i tifosi blaugrana, che sognano di invadere Londra per supportare la squadra in una trasferta diventata ormai un classico del calcio europeo.

L'incredibile caccia ai biglietti — La passione, tuttavia, si sta scontrando con la dura realtà logistica, che impedisce la piena realizzazione del piano dei tifosi spagnoli. Come indicato dalle ultime notizie, si è scatenata una "locura" collettiva per assistere alla partita dal settore ospiti. Le richieste pervenute al club hanno superato di gran lunga la dotazione di biglietti messa a disposizione per i tifosi ospiti, creando una situazione di enorme domanda a fronte di un'offerta minima. Migliaia di tifosi hanno espresso il desiderio di viaggiare in direzione Stamford Bridge, ma la capienza riservata ai blaugrana è in grado di soddisfare solo una piccola frazione di questa marea di sostenitori.

Come riporta Marca, di fronte a questa grande domanda, il Barcellonanon ha avuto altra scelta se non quella di attivare il protocollo più equo, ma anche più spietato: il sorteggio. Il club ha annunciato che l'assegnazione dei preziosi tagliandi avverrà tramite un'estrazione riservata ai soci che ne hanno fatto richiesta. Questa decisione, sebbene necessaria, lascerà inevitabilmente migliaia di sostenitori con l'amaro in bocca, costretti a rinunciare a una trasferta attesa da tempo.

I prossimi impegni di Chelsea e Barcellona Le due squadre si affronteranno nella quinta giornata di Champions League. Alla quarta giornata, nella settimana del 4-5 novembre, il Chelsea sarà impegnato nella lontana trasferta in casa del Qarabag, in Azerbaijan. Anche i catalani saranno impegnati in una trasferta ostica, nella tana del Bruges. Possibile pensare che, nonostante gli ostacoli, la sfida del 25 novembre tra Blues e Barcellona possa essere un big match tra due squadre che si trovano tra le prime otto d'Europa.