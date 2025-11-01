Sembra che il tempo, per la dinastia Ronaldo, non conosca davvero sosta. Mentre Cristiano continua a scrivere capitoli della sua storia, suo figlio, Cristiano Ronaldo Jr., inizia a tracciare il proprio percorso, seguendo con talento le orme del padre. Oggi il figlio del bionico di Madeira ha segnato il suo primo gol con il Portogallo U16, nel match contro il Galles. Una rete che non solo ha spianato la strada verso la vittoria, ma che apre le porte ad una nuova generazione nel calcio portoghese, che si prepara per abbracciare una possibile nuova stella.
L’inizio di una nuova era: Cristiano Ronaldo Jr. segna il primo gol con il Portogallo U16
Il primogenito di Cristiano dimostra che il suo cognome non è solo un peso, ma può essere anche fonte inesauribile di determinazione. Il primo gol con il Portogallo U16 è arrivato in modo degno di nota: il quindicenne ha ricevuto un passaggio preciso al limite dell'area e ha insaccato sul primo palo, battendo il portiere. Un gesto semplice per certi versi, ma carico di significato nella vittoria per 2-0 contro il Galles. In questo modo, Cristiano Ronaldo Jr. ha ricambiato la fiducia del suo CT, che gli aveva già concesso qualche minuto nella precedente sfida contro la Turchia, finita 2-0 in favore dei portoghesi.
Stavolta, con più spazio e fiducia, non si è fatto attendere Cristiano Ronaldo Jr, e si dimostra già carico per poter incidere in un contesto internazionale. È presto per dire se il suo destino sarà lo stesso del padre, ma il talento, la determinazione ed il carisma sembrano già esserci, e sono tutte note importanti nello spartito di un'atleta. Il Portogallo, ed il mondo del calcio tutto, osservano con curiosità l'ascesa di questa piccola star del calcio: la fiamma accesa da Cristiano non si è spenta, ma pare aver trovato una nuova scintilla.
