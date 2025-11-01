Il primogenito di Cristiano dimostra che il suo cognome non è solo un peso, ma può essere anche fonte inesauribile di determinazione . Il primo gol con il Portogallo U16 è arrivato in modo degno di nota: il quindicenne ha ricevuto un passaggio preciso al limite dell'area e ha insaccato sul primo palo, battendo il portiere. Un gesto semplice per certi versi, ma carico di significato nella vittoria per 2-0 contro il Galles. In questo modo, Cristiano Ronaldo Jr. ha ricambiato la fiducia del suo CT, che gli aveva già concesso qualche minuto nella precedente sfida contro la Turchia, finita 2-0 in favore dei portoghesi.

Stavolta, con più spazio e fiducia, non si è fatto attendere Cristiano Ronaldo Jr, e si dimostra già carico per poter incidere in un contesto internazionale. È presto per dire se il suo destino sarà lo stesso del padre, ma il talento, la determinazione ed il carisma sembrano già esserci, e sono tutte note importanti nello spartito di un'atleta. Il Portogallo, ed il mondo del calcio tutto, osservano con curiosità l'ascesa di questa piccola star del calcio: la fiamma accesa da Cristiano non si è spenta, ma pare aver trovato una nuova scintilla.