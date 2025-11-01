Dopo l'esperienza con il Cardiff City, Aaron Ramsey ha deciso di lasciare il calcio europeo per accasarsi in America, precisamente in Messico, ai Pumas. La sua esperienza però non è andata come pensava: diversi problemi fisici gli hanno impedito di dare un contributivo significativo alla causa, ma soprattutto nelle ultime settimane il centrocampista gallese ha vissuto un dramma personale che lo ha portato a risolvere il contratto con il club.
Dramma Ramsey, risolve il contratto con il Pumas per cercare il suo cane scomparso
La cagnolina scomparsa
Dopo sole sei partite giocate Aaron Ramsey lascia il Pumas e torna in Galles