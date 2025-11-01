Dopo l'esperienza con il Cardiff City, Aaron Ramsey ha deciso di lasciare il calcio europeo per accasarsi in America, precisamente in Messico, ai Pumas. La sua esperienza però non è andata come pensava: diversi problemi fisici gli hanno impedito di dare un contributivo significativo alla causa, ma soprattutto nelle ultime settimane il centrocampista gallese ha vissuto un dramma personale che lo ha portato a risolvere il contratto con il club.