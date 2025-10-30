Lo spagnolo ha subito una lesione del bicipite femorale della gamba sinistra durante il Clasico

Filippo Montoli 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 15:46)

Pedri non sarà a disposizione del Barcellona per il prossimo mese. Lo spagnolo è uscito malconcio dal Clasico di domenica pomeriggio, nella quale si è lesionato il bicipite femorale della gamba sinistra. Oltre alle prossime partite dei Blaugrana, il centrocampista salterà gli ultimi due impegni con la Spagna nelle Qualificazioni Mondiali. Pedri si unisce a una lunga lista di assenti tra le fila del Barcellona.

L'infermeria del Barcellona continua a riempirsi dopo il ko di Pedri — Oltre alla sconfitta per 2-1, il Clasico ha portato un'altra brutta notizia. Pedri, l'unico calciatore del Barcellona ad aver giocato dall'inizio tutte le partite stagionali, è costretto a dare forfait. Lo spagnolo ha subito una lesione del bicipite femorale della gamba sinistra. Dopo i dolori post-match, gli esami strumentali hanno evidenziato l'infortunio. Il tempo minino di recupero è di 3/4 settimane, anche se potrebbe facilmente aumentare.

Il centrocampista originario delle Canarie, oltre alla gara con l'Elche che avrebbe comunque saltato da squalificato, non sarà sicuramente presente contro Club Brugge e Celta Vigo per il Barcellona. Con la Spagna, invece, rimarrà ai box contro Georgia e Turchia. Il possibile rientro potrebbe avvenire dopo la sosta, contro l'Athletic Bilbao, ma nulla è certo al momento. Il giocatore potrebbe saltare l'intero mese di novembre.

Pedri è solo l'ultimo calciatore dei Blaugrana a fermarsi per infortunio. Questo inizio di stagione è stato particolarmente travagliato da questo punto di vista. In questo momento, Hans Flick non può contare su Ter Stegen, Joan Garcia, Christensen, Gavi e Raphinha. Sono tornati invece ad allenarsi in gruppo, ma ancora in dubbio per la prossima gara, Olmo e Lewandowski. A questi, ancora ai box, si erano uniti nelle scorse settimane Fermin Lopez, Yamal e Ferran Torres, tutti rientrati.