Messi capitano della cotoletta alla Milanese: nuovo ruolo per il campione

Lionel Messi ha assunto un ruolo da protagonista fuori dal campo: l’attaccante argentino è entrato nel capitale di El Club de la Milanesa , catena di ristorazione argentina, specializzata però nella cotoletta alla milanese . L’operazione ha trasformato un semplice pranzo a Rosario , in una nuova idea imprenditoriale.

La catena ha sfruttato l’annuncio per avviare una campagna celebrativa sui canali social e dedicare una sezione del sito al “nuovo capitano”. Il rilievo mediatico dell’operazione potrà tradursi in maggiore visibilità per le singole sedi e in opportunità di licensing e prodotti a marchio, qualora le parti decidessero di estendere la collaborazione.