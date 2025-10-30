Lionel Messi ha assunto un ruolo da protagonista fuori dal campo: l’attaccante argentino è entrato nel capitale di El Club de la Milanesa, catena di ristorazione argentina, specializzata però nella cotoletta alla milanese. L’operazione ha trasformato un semplice pranzo a Rosario, in una nuova idea imprenditoriale.
derbyderbyderby calcio estero Messi capitano della cotoletta alla Milanese: nuovo ruolo per il campione
Nuova avventura
Messi capitano della cotoletta alla Milanese: nuovo ruolo per il campione
La cotoletta alla milanese è fra i piatti preferiti della nazione argentina, a tal punto da istituire una giornata nazionale ad essa dedicata. Lionel Messi fa parte del gruppo imprenditoriale de El Club de la Milanesa
La catena ha sfruttato l’annuncio per avviare una campagna celebrativa sui canali social e dedicare una sezione del sito al “nuovo capitano”. Il rilievo mediatico dell’operazione potrà tradursi in maggiore visibilità per le singole sedi e in opportunità di licensing e prodotti a marchio, qualora le parti decidessero di estendere la collaborazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA