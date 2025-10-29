Contro i blancos, Hansi Flick ha scelto di schierare la coppia di difensori centrali a cui più si è affidato durante questa stagione: Paul Cubarsi ed Eric Garcia. A quest'ultimo, invece, Kroos preferisce il profilo di Ronald Araujo : "Non capisco perché non abbia giocato", ha affermato infatti " Araujo ha le capacità fisiche per pressare ancora più in alto , soprattutto quando si gioca su una linea difensiva così alta. Quando devi affrontare Mbappé e Vinicius , hai bisogno di qualcuno che sappia stare al loro ritmo. Araujo ci riesce. Mi ha molto sorpreso la scelta di tenerlo in panchina".

In realtà, quella di domenica è stata una serata molto complicata per la difesa del Barça, che ha subito ben 23 tiri da parte dell'avversaria, di cui 10 sono arrivati nello specchio della porta di Wojciech Szczesny, che ha persino parato un rigore. E l'ex rivale non ha dubbi: è proprio lì che la rosa catalana andava rinforzata. "Ho sempre riconosciuto l'importanza di Inigo Martinez. Di tutti i difensori centrali del Barcellona nella scorsa stagione, il migliore a costruire il gioco partendo dalla difesa era proprio lui", ha spiegato. "Non era il più veloce, ma era bravissimo a recuperare palla e aveva grande qualità nei passaggi. Contro il Real, la sua assenza si è fatta sentire, soprattutto nei pressing. Non hanno cercato un suo sostituto, e ora sentiranno molto la sua mancanza".