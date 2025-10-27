La squadra blaugrana ritrova un po' di pace dopo la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid, Lewandowski si è allenato col gruppo e sembra poter tornare a disposizione

Pietro Rusconi 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 20:32)

A Barcellona comincia un nuovo giorno, il sole è alto sulla rambla e finalmente Lewandowski torna ad allenarsi con grande intensità. Hansi Flick nella settimana deciderà se poter fare completo affidamento su uno dei suoi uomini migliori per affrontare l'Elche nella sfida di Domenica sera. Quello appena trascorso è stato un duro periodo per i blaugrana, tra numerosi infortuni (ancora ai box Raphinha e Dani Olmo) e la fresca sconfitta nel Clasico per 2-1.

Robert Lewandowski come fulcro del gioco — L'infortunio di Lewandowski, una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, è avvenuto durante la scorsa sosta nazionali in Lituania-Polonia. Il polacco fino a quel momento aveva garantito 4 gol (tutti in Liga) nelle 9 presenze stagionali disputate. Lewa è una delle chiavi del gioco offensivo di Hansi Flick: oltre ad un grandissimo fiuto per il gol e un superbo posizionamento in area, le caratteristiche che rendono centrale la punta nel sistema culè sono quelle relative alla capacità di associarsi con i compagni di reparto e la profondità cercata con insistenza. Lo scorso anno il 37enne ha portato in dote 42 reti in 52 partite, numeri sensazionali per la macchina iperoffensiva dell'ex CT tedesco.

Le alternative provate da Hansi Flick — Il Barcellona è dunque dovuto correre ai ripari per quest'emergenza. Flick ha provato nel ruolo di punta ben 3 giocatori con caratteristiche differenti, tutti con risultati altalenanti e nessuno davvero in grado di non far sentire la mancanza del 9. Nel Clasico di ieri ha avuto una maglia da titolare l'ex Valencia Ferran Torres, ma non ha saputo portare sostanza all'attacco blaugrana, giocando una prova incolore. Contro il Girona è stato il turno del canterano della Masia Toni Fernandez, 2008, ancora troppo acerbo per questi palchi. Infine in ambito europeo a guidare l'offensiva catalana era presente l'inglese ex UTD Marcus Rashford, autore di una doppietta ma ricalibrata rispetto al valore dell'avversario.