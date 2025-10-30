Un importantissimo pezzo di storia del calcio entra a far parte del mondo delle monete rendendo omaggio al numero 10 per eccellenza

Jacopo del Monaco 30 ottobre - 15:15

Con la maglia della Nazionale Argentina, Diego Armando Maradona ha scritto pagine importanti della storia del calcio. Grazie alle sue giocate, molti tifosi lo considerano uno dei migliori di questo sport. Tra i momenti della sua carriera agonistica, rimane impresso nella mente il Gol del Secolo, quello realizzato contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986. Pochi giorni fa, la Banca Centrale del Paese sudamericano ha voluto omaggiare il Pibe de Oro e la sua straordinaria rete con una moneta commemorativa.

L'omaggio della Banca Centrale Argentina per Maradona — Come riportato dal sito La Nación, Maradona, che oggi avrebbe compiuto 65 anni, e la sua straordinaria rete contro la Nazionale Inglese hanno ricevuto un importante omaggio da parte della Banca Centrale. Quest'ultima, due giorni fa, ha svelato la moneta commemorativa sulla quale c'è l'illustrazione del gol contro gli inglesi. In quell'azione, la leggenda argentina ha dribblato tutti gli avversari per poi segnare. Questa moneta col design unico e speciale fa parte del Programma Internazionale di Monete Commemorative del Mondiale FIFA. La moneta ha un valore di 235mila dollari, mentre quello simbolico è di 10. Il materiale con cui è stata fatta è argento 925 e pesa 27 grammi.

Con l'Albiceleste, Maradona ha vinto il Mondiale del 1986 durante il quale ha realizzato 5 reti ed altrettanti assist. Ai quarti di finale, l'Argentina ha affrontato l'Inghilterra in una partita dal sapore storico, visto che pochi anni prima i due Paesi hanno dato vita alla guerra delle Isole Falklands, il cui nome in lingua spagnola è Malvinas. In quel match, Maradona ha sbloccato la partita con la famosissima Mano de Dios, visto che l'allora giocatore del Napoli ha segnato di mano considerando quel gesto come atto di giustizia. Il secondo gol del Pibe de Oro, invece, viene considerato il Gol del Secolo nonché gol più bello nella storia dei Mondiali, dove lui scarta tutti gli avversari e segna il 2-0 per l'Argentina.