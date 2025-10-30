L'estremo difensore dei Pucelanos ha espresso tutta la sua delusione per la clamorosa eliminazione dal torneo. Valladolid che tornerà in campo lunedì contro il Granada

Mattia Celio Redattore 30 ottobre - 13:31

La Coppa del Re ha regalato immediatamente la prima sorpresa. Il Real Valladolid è stata eliminata dalla competizione dal Club Portugalete, squadra militante nella quinta divisione spagnola. La rete decisiva è stata realizzata al 57' da Xabi Gomez con un tiro di destro da centro area. Subito dopo la partita è intervenuto in conferenza stampa il portiere Pucelanos Alvaro Aveces, visibilmente deluso.

Real Valladolid, la delusione di Aveces: "Dobbiamo chiedere scusa e ripartire subito" — "Questo non è degno del Valladolid, né del suo popolo, né della sua storia". È così che Álvaro Aceves ha iniziato la sua intervista dopo l'eliminazione in Coppa del Re contro il Club Portugalete. Una stagione già non cominciata nel migliore dei modi: 11°posto in Segunda Divisione e ora questo clamoroso KO: "Da parte mia e di tutta la squadra daremo il 100% da qui in poi in modo che non accada di nuovo".

Una partita che sulla carta dava il Real Valladolid come favorito per il passaggio del turno, ma come di solito succede "il calcio è imprevedibile". Secondo il portiere dei Pucelanos, la sconfitta di ieri non è stata per mancanza di cattiveria ma per un episodio che ha giocato contro di loro: "E' stato un KO più per questione di calcio che di atteggiamento. Quelli di noi che erano in campo volevano vincere perché era un'opportunità per quelli di noi che hanno meno minuti. Avremmo dovuto fare molto di più, io sono stato il primo".

Ha parlato anche a livello personale, essendo la sua prima partenza da titolare in questa stagione: "Mi dà molto fastidio per me, per le persone, per la squadra, per lo staff e per la mia famiglia, che è venuta a trovarmi. Abbiamo la capacità di farcela. Oggi dobbiamo ingoiare questa merda e assumerci la responsabilità di ciò che abbiamo fatto". Il Real Valladolid tornerà in campo lunedì 3 novembre per la sfida casalinga contro il Granada.