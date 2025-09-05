I padroni cercano la prima vittoria stagionale dopo un avvio complicato con soli 2 gol segnati e 5 subiti nelle prime tre giornate: alla Romareda arriva la squadra di Almada

Stefano Sorce 5 settembre - 13:34

Sabato 6 settembre alle 18.30 lo stadio de La Romareda sarà il palcoscenico della 4ª giornata di Liga 2, con un confronto che promette tensione e interessi contrapposti: da una parte un Real Saragozza ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dall’altra un Real Valladolid partito con ambizioni da protagonista.

Dove vedere Real Saragozza-Real Valladolid in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Real Saragozza-Real Valladolid alle ore 18.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn.

Il momento delle due squadre — I Blanquillos hanno raccolto un solo punto nelle prime tre giornate, frutto del pareggio in casa del Castellon dopo le sconfitte con Real Sociedad B e Andorra. Una partenza difficile per la formazione guidata da Gabi, ancora in fase di rodaggio dopo la rivoluzione estiva e alla ricerca della giusta identità di gioco. Per uscire dalla zona bassa della classifica servirà una prova di carattere e soprattutto maggiore equilibrio difensivo, visto che i gol subiti sono già cinque in tre partite.

Sul fronte opposto, il Real Valladolid vive un inizio diametralmente opposto. La squadra di Guillermo Almada è imbattuta, con 7 punti conquistati grazie alle vittorie contro Ceuta e Castellon e al pareggio casalingo con il Cordoba. I Pucelanos hanno mostrato solidità soprattutto dietro: nessun gol incassato finora e un reparto difensivo che sembra già rodato per una stagione di alto livello. L’obiettivo è tornare subito in Liga dopo la retrocessione della scorsa primavera, e il percorso intrapreso lascia intravedere segnali incoraggianti.

🌟 @EstrellaGalicia y el mejor gol del mes de agosto:

Vota aquí por tu favorito:https://t.co/fQRFGRmPMkpic.twitter.com/q2QQQbxSuc

— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) September 4, 2025

/p>

Le probabili formazioni di Real Saragozza-Real Valladolid — Gabi, ex giocatore storico dell'Atletico Madrid, è pronto ad affidarsi al consueto 5-4-1-. Le sorti dell'attacco saranno affidate a Soberon. Il classe 1997, sarà assistito sulle fasce da Aketxke e Moyano.

Il Real Valladolid si appresta a scendere in campo con il 4-2-3-1. Spazio a centrocampo per l'ex Parma Stanko Juric, che insieme a Meseguer comporrà la mediana di centrocampo. Davanti spazio alla fantasia di Amath, Chuki e Biuk, pronti ad assistere Latasa.

Real Saragozza (5-4-1): A. Rodriguez; Serrano, Saidu, Insua, Radovanovic, Sebastian; Aketxe, Moya, Guti, Moyano; Soberon. Allenatore: Gabi

Real Valladolid (4-2-3-1): Fernandes; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Juric, Meseguer; Amath, Chuki, Biuk; Latasa. Allenatore: Guillermo Almada