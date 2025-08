La nuova casa del Real Saragozza sarà una delle strutture che ospiterà le partite del Mondiale 2030: inizio lavori entro fine settembre

Mattia Celio Redattore 4 agosto - 15:54

Il nuovo stadio del Real Saragozza continua sempre più a prendere forma. Come è già stato anticipato negli ultimi mesi da Marca,La Romareda sarà uno degli stadi ad ospitare le partite del Mondiale 2030 e, per l'occasione, si presenterà con un nuovo look. Proprio la dirigenza dei Blanquillos, nelle ultime ore, ha fatto circolare sui social un video di come sarà la nuova casa del Real Saragozza.

Real Saragozza, al via i lavori del nuovo stadio: ecco la situazione — La nuova Romareda continua sempre più a prendere forma. Anzi, adesso ha anche il suo aspetto. Il video rilasciato sui social dalla dirigenza del Real Saragozza ha lasciato tutti sorpresi e adesso si passa ufficialmente dalle parole ai fatti. Lo scorso 25 maggio 2025 il Real Saragozza ha disputato la sua ultima partita casalinga alla Romareda (vittoria per 1-0 contro il Deportivo) e da questa stagione, fino alla fine dei lavori, si trasferirà allo stadio Ibercaja.

Lavori che sono immediatamente iniziati lo scorso giugno con la demolizione che, come ha riportato la dirigenza, dovrebbero finire nel mese di agosto per poi iniziare la ristrutturazione a settembre. Come riporta infatti il comunicato della società d'Aragona: "Al momento i lavori sono concentrati sul completamento delle demolizioni. Resta da demolire solo una parte della tribuna Preferencia e le torri faro, avendo ottenuto un anticipo di circa due settimane in questi lavori."

L'obiettivo è quello di presentarlo in anteprima per la stagione 2027-2028 e poi essere una delle sedi del Mondiale 2030 che, come ricordiamo, si disputerà in Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Paraguay e Uruguay in occasione del centenario della prima Coppa del Mondo. I tifosi chiedono da decenni un nuovo campo e tra due anni i tifosi del Saragozza potranno finalmente godere di uno stadio all'avanguardia.