Il Real Saragozza, al terzultimo posto in classifica, esonera allenatore e direttore sportivo

Mattia Celio 16 marzo - 19:33

Piove sempre più sul bagnato per il Real Saragozza. Un tempo capace di imporsi come una delle più belle realtà del calcio spagnolo ed europeo, soprattutto tra gli anni '80 e gli inizio del secondo millennio, adesso i Los Blanquillos si ritrovano sempre più sull'orlo del baratro. Quello della terza divisione. La pesante sconfitta di ieri contro l'Almeria (4-1) ha reso la situazione in classifica sempre più critica: terzultima posizione con 36 punti. Inoltre, a seguito della debacle la società ha comunicato l'esonero dell'allenatore Miguel Ramirez e del suo direttore sportivo Juan Carlos Cordero.

Ramirez out, Gabi nuovo nome per la panchina — La caduta libera iniziata con Víctor Fernández è peggiorata sotto la guida di Miguel Ramirez, che ha ottenuto solo una sola vittoria nel suo mandato, iniziato a dicembre: solo 7 punti in 10 partite. Numeri veramente catastrofici per sperare nella salvezza. L'avventura di Ramirez al Real Saragozza era già iniziata nel peggiore dei modi, ovvero con una sconfitta nei minuti di recupero contro il Tenerife, fanalino di coda. Una batosta che ha immediatamente fatto alzare la voce dei sostenitore dei Blanquillos i quali hanno subito chiesto le dimissione del tecnico. Il 4-1 subito ieri ad Almeria è stata l'ultima spiaggia per l'ormai ex allenatore del Real Saragozza che, nelle prime ore di questa domenica, è stato sollevato dall'incarico insieme al direttore sportivo Juan Carlos Cordero.

Come accaduto a dicembre, prima dell'arrivo di Ramírez, è tornato sul tavolo il nome di Gabi Fernández, attuale allenatore del Getafe B, ma questa volta molto vicino alla firma. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, infatti, la sua partenza dal club madrileno potrebbe avvenire nelle prossime ore, dopo aver parlato con Ángel Torres. Se alla fine i Maños dovessero dare il via libera, Gabi avrà dunque il compito di guidare il Real Saragozza ad una salvezza che si fa sempre più difficile.