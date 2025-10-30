Il tecnico della squadra catalana è passato dal volante di un bus alle luci della Primera Division, simbolo di una carriera costruita con fatica, umiltà e tenacia.

Eugenio D'Antonio 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 12:51)

Una storia che sembra uscita da un film, ma è tutta vera: Manolo Gonzalez, 46 anni, oggi siede sulla panchina dell’Espanyol, quinto in Liga, dopo aver trascorso gran parte della vita alla guida di un autobus. Fino a pochi anni fa accompagnava pendolari da Badalona a Barcellona, sognando un giorno di allenare nel calcio professionistico. Quel sogno, coltivato tra campi di periferia e notti di studio per ottenere il patentino, è diventato realtà grazie a un percorso di trent’anni, fatto di sacrifici, cadute e ripartenze. Oggi Gonzalez è l’allenatore più amato dai tifosi catalani, l’esempio perfetto di come la passione possa superare ogni barriera sociale e sportiva.

Dalla provincia alla Liga: la lunga strada di Manolo — Come riporta The Guardian, la carriera di Manolo Gonzalez è iniziata molto lontano dalle luci dei riflettori. Nato a Folgoso do Courel, in Galizia, è cresciuto a Barcellona, dove ha giocato fino alla Segunda B, senza mai raggiungere il professionismo. Quando il calcio non bastava per vivere, ha trovato lavoro come autista di autobus interurbani, svegliandosi alle cinque del mattino per poi allenare squadre dilettantistiche la sera. Ma la sua passione per il campo non si è mai spenta: ha guidato club come Badalona, Peña Deportiva e Ebro, imparando l’arte della gestione e della resilienza. Nel 2020, il suo Badalona eliminò il Getafe dalla Coppa del Re: un segnale di ciò che sarebbe arrivato.

Il miracolo Espanyol e la rivincita dell’uomo comune — Nel 2023, quando l’Espanyol cercava un salvatore, Gonzalez fu promosso dalla squadra B alla prima squadra, in piena crisi. Dodici partite senza sconfitte e la promozione in Liga lo trasformarono in un eroe inatteso. Oggi, con la squadra quinta in classifica, Manolo rappresenta la rivincita dell’uomo comune, l’allenatore che non ha dimenticato da dove viene. “Sono una persona normale”, ripete sempre, consapevole che il suo successo è frutto di lavoro, onestà e dedizione, non di fortuna. Dall’autobus alla panchina della Liga, la sua storia è un viaggio reale e simbolico, che ricorda a tutti che nel calcio – e nella vita – nessuna strada è troppo lunga, se hai il coraggio di percorrerla fino in fondo.