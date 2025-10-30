Le parole e le scelte di papà Paul Scholes, leggenda del Manchester United, che starà sempre più vicino a suo figlio, nello spettro autistico, Aiden

Giorgio Trobbiani 30 ottobre - 12:06

Sembrava rude, cattivo, duro quando indossava la maglia del Manchester United campione di tutto in Inghilterra, in Europa e nel mondo, ma Paul Scholes era ed è anche qualcosa di più grande, molto più grande: un padre. L'ex centrocampista dei Red Devils, negli episodi più recenti dei suoi podcast, ha parlato della sua situazione lavorativa nel mondo del calcio e, soprattutto, il rapporto con suo figlio Aiden, di venti anni, nello spettro autistico.

Aiden è la priorità di Paul Scholes: le sue parole — In questa stagione, Paul Scholes non è mai apparso su TNT per i commenti delle gare di Premier League, una situazione che sembrava strana, ma che è stata prontamente spiegata proprio dall'ex giocatore del Manchester United: "Quest'anno ho preso una decisione legata alle necessità speciali che ha mio figlio Aiden". Queste le sue parole agli ex compagni di sempre Gary Neville e Roy Keane.

Paul Scholes ha poi aggiunto: "Purtroppo non è in grado di parlare, quando dico questa cosa però penso anche che sia in grado di capire molto di più di quello che si possa pensare. Aiden esprime dei suoni ma solo chi gli sta vicinissimo sa che cosa vuole intendere. La sua è una forma d'autismo decisamente severa, basti pensare che ci sono alcuni ragazzi nello spettro autistico che vanno a scuola normalmente".

Scholes, anche insieme a Nicky Butt in un podcast, ha poi aggiunto sul suo rapporto con Aiden: "Tutto quello che faccio ora è legato a lui perché ha una routine molto serrata. Non sto più con Claire (la sua ex moglie) e quindi abbiamo Aiden tre sere a settimana a testa e il venerdì sera c'è la mamma di Claire". Scholes ha poi aggiunto che tornerà per le gare di TNT, ma soltanto in occasione di partite che gli consentiranno di non doversi spostare troppo.