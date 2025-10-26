L’Espanyol compie 125 anni: che festa allo stadio tra cori e coreografie

La tifoseria ne ha approfittato per un'accoglienza davvero speciale per l'arrivo allo stadio dei propri giocatori, con una grande sorpresa prima dell'inizio del match.

Alessia Bartiromo 26 ottobre - 10:50

Espanyol-Elche non è stata una partita qualunque, che ha visto vincere i padroni di casa di misura grazie alla rete di Romero al 47'. È stata anche l'occasione perfetta per celebrare il 125° anniversario del club originario di Barcellona, ricorrenza che cadrà precisamente il prossimo 28 ottobre. La tifoseria ne ha approfittato per un'accoglienza davvero speciale per l'arrivo allo stadio dei propri giocatori, con una grande sorpresa prima dell'inizio del match.

Dall'accoglienza dei tifosi allo spettacolo in campo — Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il primo momento speciale di Espanyol-Elche è stato alle 14 quando i tifosi hanno accolto il pullman della squadra prima che entrasse allo stadio. Un momento davvero suggestivo tra cori, fumogeni e grandi applausi, non solo per celebrare l'incombente anniversario ma altresì per caricare i giocatori per l'importante sfida interna contro l'Elche. Il club ha anche allestito all'esterno dell'impianto una Fan Zone per far sì che i supporter si potessero ritrovare insieme e vivere al meglio l'atmosfera del match mangiando e bevendo. Alle 16 poi, poco prima dell'inizio della gara, è stata suonata da vivo sul campo all'interno dello stadio la canzone "Amor Indestructibile", inno della tifoseria dell'Espanyol, che ripercorre alcuni momenti iconici della storia del club.

La splendida coreografia per l'Espanyol tra cori e applausi — Ma non è tutto: i calciatori dell'Espanyol sono scesi in campo con una maglia celebrativa interamente gialla, in onore dei primissimi colori del club, non solo l'amarillo ma anche il nero. Il momento più toccante è però stata la maxi coreografia sugli spalti, che recitava "28 ottobre 1900 - 125 anni di Storia e tradizione", rinsaldando sempre di più il fortissimo legame tra il club e i suoi tifosi. La vittoria conquistata di misura contro l'Elche è stata poi la ciliegina sulla torta, per una giornata davvero indimenticabile.