Dove guardare Espanyol-Elche: streaming gratis e diretta TV

Guarda Espanyol-Elche in diretta streaming gratis su Bet365. Analisi, probabili formazioni del match di Liga 2025/26, con sfida ad alta quota al RCDE Stadium

Stefano Sorce 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 00:49)

Sfida ad alta quota tra Espanyol ed Elche, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle 21:00 allo stadio RCDE di Barcellona, valida per la 10ª giornata della Liga 2025/26. Guarda ora Espanyol-Elche GRATIS in diretta streaming live su Bet365!

Dove vedere Espanyol-Elche in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Liga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Espanyol-Elche in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto o effettua una scommessa

Cerca Espanyol-Elche sul palinsesto live di Bet365

Come arrivano le due squadre — L’Espanyol di Manolo Gonzalez arriva carico dopo il convincente 2-0 sul campo del Real Oviedo. La squadra catalana ha ritrovato compattezza e brillantezza offensiva: in casa ha raccolto tre vittorie in cinque gare, segnando nove reti. L’asse Dolan-Milla-Kike Garcia è il fulcro del gioco biancoblu, mentre in difesa spiccano la solidità di Cabrera e l’esperienza di Dmitrovic tra i pali.

Dall’altra parte l’Elche di Eder Sarabia continua a stupire. La neopromossa ha perso solo una volta in nove giornate e, pur senza ancora vincere fuori casa, si è dimostrata competitiva contro chiunque. L’intesa crescente tra André Silva e Lucas Boyé, insieme al dinamismo di Aguado e Febas in mezzo al campo, rendono la squadra solida e pericolosa in contropiede.

Le probabili formazioni di Espanyol-Elche — Nell’Espanyol, Manolo Gonzalez conferma il 4-4-2 con Dmitrovic in porta, protetto da una linea difensiva composta da El Hilali, Riedel, Cabrera e Romero. In mezzo al campo spazio a Dolan, Lozano, Zarate e Milla, che avranno il compito di alimentare la coppia offensiva formata da Kike García e Fernández, entrambi in ottima condizione.

L’Elche di Eder Sarabia risponde con il consueto 3-5-2. Peña difenderà i pali, mentre il trio arretrato sarà formato da Chust, Affengruber e Bigas. Sulle fasce spingeranno Núñez e Mendoza, con Febas, Aguado e Valera a comporre il centrocampo. In avanti, la coppia Silva-Mir guiderà l’attacco, pronta a sfruttare ogni spazio con velocità e fisicità.

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Zarate, Milla; K Garcia, Fernandez. Allenatore: Manolo Gonzalez.

ELCHE (3-5-2): Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; Silva, Mir. Allenatore: Eder Sarabia.

Non perdere Espanyol-ElcheIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Liga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.