Streaming Eintracht-St.Pauli: Diretta TV, live gratis e probabili formazioni

Scopri dove vedere Eintracht Francoforte-St. Pauli in streaming gratis su Bet365: analisi, probabili formazioni e streaming live della sfida di Bundesliga.

Stefano Sorce 25 ottobre - 00:26

L’Eintracht Francoforte torna in campo sabato 25 ottobre 2025 alle ore 18:30 nella sfida contro il St.Pauli, valida per l’8ª giornata di Bundesliga. Guarda ora Eintracht Frankfurt-St. Pauli GRATIS in streaming live su Bet365!

La diretta del match è usufruibile gratis per tutti gli utenti registrati: l'apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell'incontro.

Come arrivano le due squadre — Il Francoforte ha pareggiato 2-2 in casa del Friburgo, un risultato che porta la squadra di Toppmoller a 10 punti e 7° posto in classifica. L’obiettivo è sfruttare la crisi del St. Pauli per tornare al successo, lasciandosi alle spalle la pesante sconfitta europea contro il Liverpool (1-5). In attacco brilla Jonathan Burkardt, autore di una doppietta nell’ultima giornata: già 4 gol in Bundesliga e 7 stagionali. Assenti per infortunio Baum e Hojlund.

Momento delicato per la squadra di Blessin, reduce da quattro sconfitte consecutive e appena un gol segnato in queste gare. Il problema principale per gli ospiti sembra essere quello della fase offensiva, con gli attaccanti che fanno fatica a concretizzare. L'ex tecnico del Genoa, per ovviare al problema, si dovrebbe affidare al tridente composto da Sinani, Kaars e Pereira Lage, calciatore molto tecnico.

BREMEN, GERMANY - OCTOBER 04: Mathias Pereira Lage of FC. St.Pauli in action during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC St. Pauli at Weserstadion on October 04, 2025 in Bremen, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Le probabili formazioni di Eintracht-St.Pauli — Nel Francoforte, Toppmoller conferma il suo 4-2-3-1 con Santos tra i pali e una linea difensiva composta da Kristensen, Koch, Theate e Brown. In mediana agiranno Larsson e Chaibi, chiamati a dare equilibrio e sostanza alla manovra. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Doan, Uzun e Knauff, pronti a supportare l’unica punta Burkardt, protagonista assoluto nelle ultime giornate grazie alle sue prestazioni convincenti e ai gol pesanti.

Sul fronte opposto, Blessin non rinuncia al 3-4-3 del suo St.Pauli. In porta ci sarà Vasilj, protetto dal terzetto difensivo composto da Wahl, Smith e Mets. Sulle corsie laterali agiranno Pyrka e Oppie, con Sands e Fujita incaricati di dare dinamismo e copertura in mezzo al campo. In attacco fiducia al tridente formato da Sinani, Kaars e Pereira Lage, che avranno il compito di ritrovare quella brillantezza offensiva smarrita nelle ultime giornate.

Eintracht (4-2-3-1): Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Larsson, Chaibi; Doan, Uzun, Knauff; Burkardt. Allenatore: Toppmoller.

St.Pauli (3-4-3): Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Sinani, Kaars, Pereira Lage. Allenatore: Blessin.

Guarda ora la partita valida per la Bundesliga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.