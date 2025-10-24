Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida de LaLiga

Questo weekend di calcio è pieno zeppo di partite affascinanti. Una di queste viene proposta dal calendario de LaLiga: nel campionato spagnolo, sabato 25 ottobre, si affronteranno Valencia e Villarreal dalle 21:00. Sarà un match vivace, ricco di gol ed intensità: guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Il Valencia di Corberan vive un momento difficile dopo due sconfitte e un deludente 0-0 con l’Alaves, frutto della paura di perdere più che della voglia di vincere. Con una sola vittoria nelle ultime cinque, il Valencia sembra prepararsi ad un'altra stagione difficile, nonché deludente per i suoi tifosi. Il Villarreal, invece, è caduto in Champions contro il Manchester City e paga anche la beffa del pareggio subito all’ultimo secondo contro il Betis in campionato. Ma nonostante questo, guarda tutti dall'alto del suo terzo posto, alle spalle soltanto di Real Madrid e Barcellona.

Le probabili formazioni di Valencia-Villarreal — Corberan prepara la prossima sfida con il 4-4-2, affidandosi a Duro e Lopez in attacco e al rientrante Javi Guerra in mediana accanto a Pepelu. Marcelino, invece, potrebbe confermare Moleiro e Buchanan sulle fasce e scegliendo due tra Comesana, Partey e Parejo per la mediana.

Valencia (4-4-2): Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Guerra, Danjuma; Duro, Lopez. Allenatore: Corberan.

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Veiga, Foyth, Pedraza; Moleiro, Parejo, Comesana, Buchanan; Pepe, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

